Медики рассказали, каких напитков мужчинам лучше избегать, чтоб сохранить мужское здоровье

Медики из Великобритании высказались о том, что пристрастие к растворимому кофе может отрицательно сказаться на мужском половом здоровье.

Растворимый кофе никак нельзя назвать полезным напитком для мужчин, — и все из-за содержащихся в нем фитогормонов, способных ослаблять потенцию.

По словам врачей из Кембриджа, фитогормоны оказывают на мужской организм действие подобное эффекту «женского» гормона эстрогена.

«Мужчины, которые пьют слишком много растворимого кофе, рискуют обзавестись животом и практически женской грудью, а также столкнуться с проблемами в эрекции», — сообщили терапевты.

Правда количество кофе, способное приводить к проблемам с мужским здоровьем, довольно велико — пять чашек в день. По мнению специалистов, вместо этого лучше выпивать одну-две чашки напитка в день – строго молотого и заварного. В таком случае половая функция, наоборот, может укрепиться, считают эксперты.

Примечательно, что эффект от злоупотребления растворимым кофе на мужчин ученые сравнили со слишком частым употреблением пива. Оба напитка, как оказалось, способствуют ожирению мужской фигуры по женскому типу.

Как сообщалось, природная катастрофа может сильно ударить по мужчинам. Результаты глобального потепления для всего живого могут быть неисправимыми.

Изменение климата уже негативно сказалось на фертильности некоторых видов фауны, выяснила группа исследователей из Университета Восточной Англии.

Британские ученые под руководством профессора Мэтта Гейджа провели ряд экспериментов, которые показали, что высокая температура отрицательно сказывается на фертильности самцов, может приводить к сокращению количества вырабатываемой спермы, а сперматозоиды погибают еще до оплодотворения.

Биологи изучили, явление мужского бесплодия в период повышенных температур, чтобы соединение выяснить механизм влияния избыточного тепла на популяцию видов, в том числе на их исчезновения.

Напомним, о повышение потенции у мужчин: пять эффективных рекомендаций

Как сообщала Politeka, медики назвали самые опасные продукты для мужчин: неожиданный список

Также Politeka писала, что обнаружена деликатная проблема у мужчин, которая уносит жизнь: кто в зоне риска