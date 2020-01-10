В ходе эксперимента удалось выяснить, что покраснение лица может говорить о некоторых видах рака

Покраснение после употребления спиртных напитков может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Ученые говорят, что такая реакция организма говорит о развитии гипертонии и нескольких видов раков. Во время исследований специалисты сопоставляли данные о кровяном давлении у двух групп мужчин. В первом случае у добровольцев появилось покраснение после выпитого алкоголя, а во втором — нет.

Эксперты учитывали рост, вес, возраст, фактор физических нагрузок и курение добровольцев. В результате они выяснили, что у мужчин из первой группы — повышенный риск гипертонии. Такое происходило после нескольких употреблений стандартных доз алкоголя за неделю.

У других мужчин этой же группы покрасневшее лицо говорило о рисках развития опухолей. Указанные добровольцы предрасположены к появлению рака горла и пищевода. Вероятность была выше по сравнению с теми, у кого лицо не менялось.

Покраснение говорит о реакции сосудов на высокое содержание продуктов распада этанола в крови.

Напомним, симптомы рака яичников очень расплывчатые, поэтому женщины зачастую не обращают на них внимание. На начальной стадии онкология излечима в 90% случаев, поэтому стоит присмотреться к своему организму.

Американский исследователь, которая занимается генетикой рака, Бет Карлан рассказала, на какие изменения нужно обратить внимание и идти к врачу. Итак, о раке яичников говорят: вздутие живота, боли в спине, запоры и чувство переедания, если съел стандартную порцию.

Большинство пациенток и не подозревают, что у них развивается онкологическое заболевание и обращаются к врачам спустя шесть-девять месяцев после появления симптомов.

Ученая говорит — главным индикатором болезни служит генетическая предрасположенность. Если у женщины кто-то из близких родственников переболел раком яичников, нужно проходить обязательные обследования, и сразу обращаться к медикам при появлениях указанных симптомов.

Заболевание иногда находят при самых неожиданных случаях. Например, когда женщина делала компьютерную томографию после пережитой автокатастрофы.

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