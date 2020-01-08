Кто бы мог подумать, что обычный галстук может быть настолько опасным

Так, немецкие ученые выяснили, что самый популярный элемент офисного дресс-кода может значительно повлиять на работоспособность сотрудников, пишет сайт Сlutch.

Оказалось, что галстук ограничивает приток крови к мозгу, что ведет к потере нормального функционирования данного органа. Если говорить о конкретных цифрах — кровоток снижается на 7,5%. Это не так много для того, чтобы существенно навредить мозгу, но достаточно для того, чтобы это отразилось на когнитивных способностях человека.

Возможно, именно поэтому Стив Джобс и Марк Цукерберг — величайшие личности в истории 21 века, в свое время отказались от ношения галстуков. Кстати, ранее исследования уже доказали, что данный предмет гардероба повышает внутриглазное давление.

Напомним, мы писали, что в эксперименте о вреде галстуков приняли участие 30 добровольцев. Участников разделили на 2 группы: в одной из них мужчины должны были носить галстук весь день, в другой — даже его не надевали.

Всем участникам в процессе эксперимента делали томографию, чтобы выявить влияние аксессуара на организм. Оказалось, что у «белых воротничков» — группы с галстуками — существенно уменьшилась церебральная циркуляция крови. Причина в том, что туго затянутый на шее галстук сдавливает сонные артерии и яремные вены.

По мнению ученых, влияние этого мужского аксессуара на организм в настоящий момент мало изучено. Это большое упущение, ведь для работников многих профессий и должностей галстук часто является необходимым атрибутом.

Например, галстук считается обязательным для государственных служащих, банковских и биржевых работников, а также для различных переговоров и официальных встреч. Хотя послабления встречаются и тут — французских парламентариев в 2017 году уже освободили от обязательного дресс-кода, включающего костюм и галстук.

Напомним, ранее ученые из Каирского университета заявили, что седые волосы у мужчин говорят о проблемах с сердцем. Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.

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