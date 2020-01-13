Никакого вреда здоровью насекомые не принесут, а наоборот они очень полезны
Врачи сообщили о пользе насекомых для организма. Оказывается, в муравьях, кузнечиках и шелкопрядах очень много антиоксидантов, которые положительно влияют на человека.
Насекомые могут послужить отличной заменой мяса, при этом они питательны и полезны.
По словам Мауро Серафини из итальянского университета Терамо, в будущем насекомые станут хорошим источником белка, а также витаминов, минералов, жирных кислот и клетчатки.
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Однако ученые отметил, что беспозвоночные различаются по наличию антиоксидантов.
Например, скорпионы и тарантулы почти не содержат веществ, которые бы подавляли риски плохой реакции в человеческих клетках.
Напомним, ученые сообщили о вредных привычках, которыми оказались на первый взгляд — совсем невинные. Как выяснилось, не рекомендуется чистить зубы, пока не прошло 2 часа после еды. По словам медиков, если не последовать данному совету, то испортится зубная эмаль. Пищевые кислоты при этом быстро проникают вглубь зубной структуры и вызывают там кариес.
Также нельзя проветривать помещение. Через открытые окна поступают автомобильные выхлопы, из-за которых способны развиться болезни сердца и опухоли.
Кроме того, врачи просят не принимать душ ежедневно, ведь в результате смывается защитный бактериальный слой и слабеет иммунитет.
Плюс ученые говорят, что нельзя греть еду в микроволновке в пластиковой посуде. В результате нагревания последней в пищу попадают фталаты, становящиеся причиной гормонального сбоя.
Класть нога на ногу — также вредно. Врачи предупреждают о развитии артроза, тромбоза и варикоза.
Людям, использующим наушники, нужно делать это намного реже. Длительное время носки этого аксессуара приводит к головной боли, раздражительности, к риску сердечного приступа.
Ранее мы писали, что следует тщательно мыть руки, особенно после туалета и перед приемом пищи. Риск диарейных инфекций снижается на 42%, если последовать данному совету.
Известно, что ученые обнаружили на 10% кредиток следы фекалий, а на наличных деньгах — бактерии, приводящие к опасным инфекциям. Поэтому следует соблюдать правила гигиены для избежания заболеваний.
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