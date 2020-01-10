Во время исследования удалось выяснить, какие животные отталкивают людей
Чешские психологи из Национального института психического здоровья выяснили, каких животных больше всего боятся люди.
В эксперименте приняли участие 1800 взрослых (средний возраст — 33 года). Исследователи показывали участникам снимки животных, после чего те должны были оценить испуг и отвращение по шкале в 5 баллов.
В результате самыми отталкивающими оказались пауки, которые набрали 4,39 балла. На втором месте — ядовитые змеи со своими 4,34 баллами за испуг, а третье место досталось быкам — 3,84 балла.
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Самые маленькие показатели набрали улитки с результатом 1,15 балла, рыбы — 1,15 и кошки — 1,24.
Самыми отвратительными оказались паразиты: солитер — 4,83, вошь — 4,83 и круглый червь — 4,79. Во время показа снимков ученые напомнили, что все эти существа могут быть переносчиками серьезных заболеваний (аскаридоз, цистицеркоз и тиф).
В общем девять из 24 животных стали обладателями высоких баллов по шкалам отвращения и страха, в частности такие: вши, осы, тараканы, пауки, ядовитые и неядовитые змеи, солитеры, круглые черви и опарыши.
В результате специалисты сообщили о двух видах фобий, помогающих защититься от опасностей. К примеру, страх змей, пауков и быков говорит человеку не подходить к ним и вследствие остаться невредимым. А чувство отвращения к различным вшам, круглым и ленточным червями предупреждает о заражениях опасных для жизни.
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