Кровяное давление помогут улучшить ягоды, особенно некоторые из них
Когда люди игнорируют высокое кровяное давление, стенки их артерий уплотняются и утолщаются. В результате увеличивается риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому таким людям рекомендуется соблюдать диету.
Во время исследований специалисты выяснили, что помочь снизить артериальное давление могут разные продукты, в том числе, ягоды.
Врачи рекомендуют включить в ежедневный рацион несколько видов ягод и питаться так два месяца. Эксперты наблюдали за добровольцами и в итоге выяснили, что у всех намного улучшились работа сердца и артериальное давление.
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Специалисты говорят, что в ягодах скрывается высокое содержание полифенолов, влияющих на сердечно-сосудистую систему.
Такие ягоды, как смородина, клубника, черника и ежевика — стали самим эффективными помощниками.
Ученые рассказали, что в норме потреблять 150 граммов ягод в день, и уже через несколько недель произойдет улучшение в организме.
Исследователи из Университета Восточной Англии и Гарварда сообщили — шансы заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями уменьшаются на 15%. И при этом можно питаться не только свежими ягодами, но и сушенными.
Также ученые настоятельно рекомендуют заниматься физической активностью — спортом, либо прогулками.
К слову, медики советуют сократить потребление кофеина и соли, отказаться от курения и хорошо спать ночью.
Напомним, американские ученые выяснили, что лесные ягоды — богаты антиоксидантами, которые помогают человеку стать умнее. В частности упоминается о пользе клюквы и черники.
Повышают интеллект свекла и капуста, а шпинат сокращает риски заболеть Альцгеймером.
Для мозга полезной пищей является рыба. Аминокислоты из белковой пищи и Омега-3 станут помощниками в развитии.
Также не стоит обходить стороной — бобовые, семена подсолнечника, орехи и так далее.
Отметим специалисты рекомендуют перекусывать каждые два-три часа продуктами, содержащими клетчатку или белок. Благодаря ним, мозг работает активнее.
К слову, вредными же для развития интеллекта называют молочные продукты и красное мясо. Они могут привести к ослаблению памяти.
Напомним, ученые назвали простой способ улучшить интеллект.
Как сообщала Politeka, мозг человека способен предсказывать будущее.
Также Politeka писала, что дыхание носом активизирует работу мозга.