Алоэ может служить не только декором в доме, но и помочь стать здоровее и красивее

Это растение, наверняка, есть у каждого, но все ли знают, в чем и как именно оно может помочь?

1 лайфхак. Алоэ помогает лечить насморк. Для этого несколько капель сока или измельченного алоэ нужно закапывать в нос в течение дня. Для детей лучше смешивать алоэ с водой. Но, предупреждаем, вкус вам явно не понравится, зато сможете нормально дышать.

2 лайфхак. Алоэ помогает решить такую деликатную проблему, как запор. Возьмите мякоть алоэ и выдавите из него сок. Это может быть не просто так как растение скользкое. Так размешайте чайную ложку сока в стакане воды и выпейте перед приемом пищи. Принимать такое лечение можно 2-3 раза в день на протяжение 1-2 недель. К концу курса улучшится обмен веществ и здоровье желудочно-кишечного тракта.

3 лайфхак. При ожогах от кипятка, горячего предмета или солнечных ваннах кожа краснеет и создает неудобства. Свежее алоэ поможет снять боль, раздражение и красноту кожи. Возьмите лист алоэ, уберите кожицу с одной стороны и прикладывайте к коже.

4 лайфхак. По сути, многие кожные болезни алоэ быстро устраняет, не зря оно входит в состав многих косметических средств. Свежая мякоть способна бороться с дерматитом, псориазом и прыщами. Втирать алоэ в проблемные места нужно как можно чаще до 7-10 раз в день и на протяжение не менее 2-3 недель.

5 лайфхак. Вместо тоника из магазина. Кожа лица нуждается не только в очищении, но и питании и тонизировании. Вы можете сделать натуральный домашний тоник. Выжмите сок из листочков, разбавьте травяным настоем ромашки или другой травы, и добавьте эфирное масло (можно лавандовое или чайного дерева), перелейте в небольшой флакончик и протирайте ватным диском утром и вечером.

6 лайфхак. Многие слышали, что кожу лица полезно протирать кубиком льда – это продлевает молодость и красоту кожи. А если заморозить алоэ, то польза увеличится втройне. Смешайте сок с минеральной водой и заморозьте в формочках. Используйте после утреннего умывания.

7 лайфхак. Уход за волосами. Если сок алоэ втирать в волосы за полчаса перед тем, как их мыть, то результат вас приятно удивит. Через некоторое время после регулярного использования исчезнет перхоть, излишняя жирность и волосы станут меньше выпадать.

8 лайфхак. Для фиксации бровей и придания им натурального блеска девушки пользуются специальными гелями. Вместо этого можно использовать сок алоэ. Выдавите пару капель на щеточку и обработайте брови.

9 лайфхак. Соком алоэ можно заменять гель или пену для бритья. Он обеспечивает идеально скольжение. Им же успокойте кожу после, чтобы не было раздражения и воспаления. Возьмите листок, разрежьте напополам и протрите срезом нужные участки тела.

10 лайфхак. Если смешать измельченное алоэ с маслом кокоса, то получите действенное средство от целлюлита. Полученную косметическую смесь ежедневно втирайте массажными движениями в проблемные зоны сразу после душа. Через неделю увидите эффект.

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