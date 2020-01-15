Чтобы кожа была упругой и увлажненной, нужно добавить в рацион продукты, богатые на Омегу 3 и 6

Эксперты назвали целый список продуктов, которые позволят дольше оставаться молодым и подтянутым.

Специалисты вывели перечень продуктов, которые замедляют процесс старения и предотвращают появление морщин. Конечно, внешность во многом зависит от генетики и качества ухода. Но еда, как известно, оказывает не меньшее влияние на нашу кожу и ее состояние.

В первую очередь эксперты советуют добавить в рацион богатые антиоксидантами продукты. Например, полезный для человек ликопин (пигмент, определяющий окраску плодов), содержится в арбузах, томатах и грейпфрутах. Ликопин защищает нашу ДНК, замедляет развитие атеросклероза.

Чтобы кожа была упругой и увлажненной, нужно добавить в рацион продукты, богатые на Омегу 3 и 6. Это подсолнечное масло, лен, тыквенные семечки, орехи, яйца и рыба. Если чувствуете, что вам не хватает этих веществ, пропивайте витамины.

Сухую кожу спасет витамин А, который содержится в яйцах, рыбе, печени и молоке. А вот бета-каротин, который защищает нашу кожу от ультрафиолета, можно получить из брокколи, шпината, тыквы и абрикосов.

Не забывайте и про жизненно важный витамин C, который можно черпать из киви, клубники, гороха и томатов. Витамин С помогает поддерживает нормальный уровень коллагена. Кроме этого, поддерживать упругость кожи вам помогут такие продукты как курица, бобы и авокадо. Они богаты селеном и витамином E.

При этом эксперты назвали продукты, которые нужно исключить из своего рациона, если вы хотите как можно дольше наслаждаться молодой и здоровой кожей. Самый вредный для кожи продукт – это сахар. И, соответственно, все сладости. По словам специалистов, негативно на состоянии кожи отражается алкоголь и вредные привычки.

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