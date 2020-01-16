Врачи совместно с учеными изучили популярные диеты и выбрали самую беспощадную для человеческого организма.

На первом месте в топе самых вредных диет оказалась кето-диета. Это диета, которая находится на пике популярности. Ее особенность в том, что она предлагает полное исключение углеводов из рациона. Как известно, при отсутствии или недостатке углеводов организм начинает сжигать жир. Благодаря этому кето-диета действительно очень эффективна, ее рекламируют известные блогеры и звезды. Но, как выяснилось, она может привести к раку или диабету.

Когда человек полностью перестает потреблять углеводы, уровень глюкозы в крови снижается до минимальных показателей. Кроме этого, большой дефицит углеводов приводит к нарушению концентрации внимания, умственной деятельности. Человек быстрее устает, становится апатичным и раздраженным.

Врачи предупреждают, что такая диета очень опасна для организма. Она провоцирует агрессию и упадок сил, у некоторых людей возникает ломота в теле и подозрительность. Кето-диета также может стать причиной развития различных болезней, в том числе рака и диабета. Кроме этого, она может спровоцировать гормональные нарушения у женщин, поскольку при нехватке углеводов нарушается синтез половых гормонов.

Кстати, не так давно американские исследователи выявили, что белковые диеты тоже не слишком полезны для организма. Перевес белков в рационе может привести к преждевременной смерти. Белковые диеты действительно помогают быстро худеть, но повышают риск развития онкологии в 4 раза. Ученые заявили, что белковая диета также опасна, как ежедневное выкуривание 20 сигарет.

Эксперты напоминают, что ни одна диета не заменит сбалансированное питание.

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