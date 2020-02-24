Известный в Украине педиатр Евгений Комаровский рассказал, как можно разнообразить детское питание

В новом видеообращении он рассказал, что если дети отказываются употреблять овощи, родители могут добавить в их рацион безмолочные альтернативы молочных продуктов. В частности на основе овса и гречки. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Когда такие продукты могут использоваться в рационе? Поверьте, это не только тогда, когда есть проблемы со здоровьем. Ну, например, это способ разнообразить питание. Опять-таки, часть детей не любят овощи, а в этих продуктах достаточное количество растительных пищевых волокон. Опять -таки, некоторым детям не нравится вкус молочных продуктов, вот вам замечательная безмолочная альтернатива», - заявил доктор.

Напомним, ранее Комаровский рассказал о правилах безопасности во время покупки молочных продуктов.

«Внимательно изучаем упаковку. Следим за тем, чтобы она не была повреждена, и, конечно же, контролируем сроки годности. Все знают хитрости работников торговли: рядом с упаковкой, обязательно где-нибудь вдали, найдется получше упаковка, где дата более приемлема», — предупреждает врач.

По словам Комаровского, по возможности следует выбирать молочные продукты в таком объеме, чтобы их можно было съесть за один присест или, в крайнем случае, за день.

«Обязательно оценивайте время, которое вам понадобится на дорогу домой – испортить молочные продукты в процессе транспортировки достаточно легко, особенно в теплое время года», — советует доктор.

Также доктор отметил, что брать молочные продукты в тележку лучше непосредственно уже перед тем, как вы отправитесь к кассе.

«XXI век – это не лучшее время для того, чтобы покупать молочные продукты на развес и на разлив», — добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский предостерегал родителей о страшной угрозе.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский открыл правду о лекарстве, которым пользуются все.

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