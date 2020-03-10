Педиатр рассказал, как просто и безопасно решить проблему

Известный в Украине детский врач Евгений Комаровский дал родителям совет, как решить одну из самых частых проблем у детей

Об этом он написал в своем микроблоге в Instagram.

«Запор (несвоевременное или неполное опорожнение кишечника) — одна из самых частых детских проблем, а сироп лактулозы — самое безопасное и очень эффективное лекарство, рассматриваемое большинством врачей в качестве средства No1 для лечения запора в детском возрасте», - говорится в сообщении.

Стандартная доза сиропа, рекомендуемая детям первого года жизни, — 5 мл 1 раз в сутки, желательно по утрам до первого кормления.

Комаровский подчеркнул, в самом начале приема препарата (как правило, в первые 3–4 дня, не дольше) временный побочный эффект — повышенное газообразование.

«Избыток газов может спровоцировать или усилить боли в животе, в связи с чем родители отказываются от применения безопасного и действительно эффективного лекарства», - отметил доктор.

При этом он посетовал начинать лечение с небольших доз сиропа лактулозы и постепенно их увеличивать.

«Даем препарат каждое утро, перед первым кормлением. Начинаем с 1 мл (можно набрать в одноразовый шприц и закапать в рот на внутреннюю поверхность щеки). Каждые два дня увеличиваем дозу на 1 мл. Если, например, после приема 3 мл получили удовлетворительный эффект — дальнейшее увеличение дозы прекращаем и продолжаем давать по 3 мл. Если эффекта не получили — доводим дозу до максимальной возрастной (5 мл) и даем до улучшения», - расписал схему педиатр.

Комаровский добавил, что если после недели использования максимальной дозы эффекта нет, нужно обратиться к доктору.

Напомним, Комаровский дал важный совет родителям детей: «Это повод явиться к врачу» .

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