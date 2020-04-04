Доктор Евгений Комаровский рассказал о регидратационной терапии для ребенка и о том, как правильно ее нужно проводить



Как передает Politeka.net, соответственную запись он разместил на своей страничке в Instagram.



Как известно, пероральная регидратация — восполнение потерь жидкости посредством питья.

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"Средства для пероральной регидратации — это лекарства (как правило, порошки), в состав которых входят необходимые организму натрий, калий, хлор и другие вещества в специально подобранных пропорциях и концентрациях. Перед употреблением порошок разводится в определенном количестве воды — получается раствор, который ребенок пьет (которым ребенка поят)", - сообщил доктор.



Кроме того, он прикрепил простейший рецепт, как сделать регидратационный раствор в домашних условиях.

Для этого на литр чистой кипяченой воды необходимы 1 чайная ложка поваренной соли, 2 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка пищевой соды.

Как известно, регидратационная терапия назначается при заболеваниях, связанных с активной потерей организмом жидкости. Например, при лихорадке, когда пациент сильно потеет, при диарее и т.д.

Ранее доктор Комаровский рассказал секреты поднятия иммунитета у детей.

Специалист заверил, что коррекция иммунитета возможна только при соблюдении и корреляции таких параметров, как: пребывание на свежем воздухе, физические нагрузки, ненасильственное кормление, проветривание комнаты и своевременное опорожнение кишечника.

Также детям стоит ограничить общение с больными, а родителям — правильно оказывать помощь при вирусных инфекциях.

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