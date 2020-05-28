О пользе яблок для здоровья человека сказано очень много, однако в некоторых случаях эти фрукты могут быть и вредными

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на открытые источники.

Специалисты по правильному питанию советуют употреблять яблоки натощак по утрам, чтобы «запустить» организм на продуктивную работу, однако их категорически нельзя принимать на голодный желудок людям, у которых гастрит, повышенная кислотность, язва или желчекаменная болезнь.

Также спорной является польза яблок натощак для тех, кто решил сбросить лишний вес. Несмотря на то, что в них – целый комплекс питательных веществ, способный заменить собой прием пищи, у многих людей яблоко вызывает аппетит, поскольку раздражает стенки желудка кислотами.

Поэтому кушать яблоко натощак или в качестве перекуса во время диеты можно только тем, у кого нет такой особенности организма.

Специалисты советуют осторожней относиться к яблокам людям после 50 лет, поскольку в этом возрасте обостряется ряд болезней, при которых эти фрукты могут быть небезопасными. Также нельзя есть яблоки тем, кто только что перенес операцию.

Отдельно стоит отметить тот момент, что вред здоровью яблоки могут нанести в случае неправильного выращивания, в результате которого они накапливают опасные вещества, в том числе пестициды.

Ранее мы рассказывали о том, какие продукты диетологи не рекомендуют есть по тем или иным причинам на завтрак. В этот перечень попал омлет из белков, сухофрукты, сахарозаменители, йогурт и так далее. Они быстро насыщают, но не несут особой пользы для организма.

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