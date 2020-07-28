Эта мазь является настоящей находкой - результат удивляет

Сперва гляньте на заболевания, которые способна вылечить эта мазь:

Гнойные отиты. Сделайте из ваты жгутик, которые нужно обмакнуть в приготовленную мазь, а затем поместить его в больное ухо. Также этой мазью нужно смазать и зону заде уха. Жгутик в ухе нужно менять по необходимости. Такое средство лечу воспаление и выводит гной из ушей.

Сделайте из ваты жгутик, которые нужно обмакнуть в приготовленную мазь, а затем поместить его в больное ухо. Также этой мазью нужно смазать и зону заде уха. Жгутик в ухе нужно менять по необходимости. Такое средство лечу воспаление и выводит гной из ушей. Гайморит. Чтобы вылечить воспаление гайморовых пазух, нужно растопить мазь и закапывать нее в нос с помощью пипетки. Также можно использовать ватные жгутики, замоченные в мази.

Чтобы вылечить воспаление гайморовых пазух, нужно растопить мазь и закапывать нее в нос с помощью пипетки. Также можно использовать ватные жгутики, замоченные в мази. Нарывы в горле, ангина. Ватные палочки смочить в мази и смазывать им горло дважды за вечер.

Ватные палочки смочить в мази и смазывать им горло дважды за вечер. Запоры. Принимать по 0,5 ч. л. трижды в день трижды на день.

Принимать по 0,5 ч. л. трижды в день трижды на день. Ожоги, воспаления кожи с отеками, зубная боль, чирьи, боль в коленях. Нужно смазывать пораженные участки мазью и оставлять на ночь.

Ингредиенты:

Оливковое масло 1 л (можно использовать кукурузное)

Воск пчелиный желтого цвета 200 г;

Желтки круто сваренных яиц 4 шт.

Приготовление:

Сварите в вкрутую яйца и отделите желтки. Использовать нужно только домашние яйца. Затем разомните их вилкой и разделите на три части.

Растительное масло подогреть в эмалированной посуде и добавить воск. На медленном огне растопить воск. Когда масло начнет закипать, добавить к смеси первую порцию желтков. С этого момента нужно всегда помешивать. Когда образуется пена, снимите с огня и добавьте вторую часть желтков. Снова поставьте на огонь. Когда начнет закипать, снова все повторить и добавить третью часть желтков.

Отставьте миску, пусть мазь успокоится немного, и процедить. Вот чудо-мазь и готова. Перелить в удобную посудину. Хранить в холодильнике можно в течение 10 месяцев.

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