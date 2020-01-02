Известно, что не все продукты можно есть с утра, так как неправильный перекус на голодный желудок может даже грозить упадком сил и желудочно-кишечными заболеваниями

Не всякую еду можно употреблять на голодный желудок – важно, чтобы пища не способствовала повышению кислотности желудка и не травмировала слизистые оболочки. Какие же продукты можно есть без опасений?

В частности, эксперты в области здорового питания рекомендуют употреблять натощак орехи. Этот продукт отличается сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, а также содержит полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и работы мозга. Кроме того, съеденные натощак орехи нормализуют кислотность желудочного сока.

Также можно и нужно есть на голодный желудок гречневую кашу. Гречка легко усваивается организмом человека и обладает свойствами «выравнивать» давление, успокаивать нервную систему и мягко стимулировать работу пищеварительной системы.

С утра полезно выпить нежирный йогурт без добавок, ряжанку, кефир, а также перекусить творогом. С творогом можно есть фрукты и ягоды, а на основе йогурта и кефира готовить смузи, добавляя дополнительные ингредиенты: отруби, семена, орехи, шоколад, зелень, специи и пряности.

Еще один полезный при употреблении натощак продукт – это бездрожжевой хлеб. Его употребление пробуждает пищеварительную систему и нормализует ее работу. Кроме того, хлеб – богатый источник углеводов, которые обеспечивают организм энергией, необходимой для осуществления физиологических процессов. Утро – идеальное время для приема углеводов.

Отличный вариант для еды на голодный желудок – овсянка. Овсяная крупа отличается высоким содержанием протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Овсяная каша действует на желудок как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от действия кислот. Кроме того, овес обладает противораковым действием.

Овсянку, гречку, рис, перловку можно прекрасно сочетать с фруктыми, ягодами, сухофруктами, овощами или пряными специями, такими как корица и мускатный орех, а еще с орехами, шоколадом и медом. Но избегай каш быстрого приготовления. В них много сахаров, которые запросто могут испортить твою фигуру, а пользы не дадут никакой.

Куриные яйца (только не в жареном виде) тоже полезно употреблять на голодный желудок. Этот продукт хорошо усваивается организмом. Также доказано, что люди, которые завтракают яйцами, съедают меньше калорий в течение дня.

Мед. Ложка меда, съеденная натощак, – это, в сущности, натуральный «энергетик» для организма. Съеденный таким образом мед стимулирует мозговую активность и способствует выработке «гормона радости» серотонина.

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