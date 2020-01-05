Таке захворювання як куряча сліпота без належного лікування може призвести до серйозних порушень зору

У кого найчастіше діагностується така недуга, читай в матеріалі Сlutch.

Коли людина помічає, що її зір різко почав погіршуватися і особливо це проявляється при переході з яскравого приміщення в темне, варто припустити, що прийшла куряча сліпота. До вказаного симптому додається складність розрізнити предмети в сутінках і сприймати жовтий і синій кольори, та ще й орієнтація в просторі значно падає. Не звертати увагу на ознаки не можна, потрібно показати себе офтальмологу, в іншому випадку проблема може привести до виникнення катаракти або глаукоми.

Видимі загрози курячої сліпоти

В першу чергу, коли людина починає погано бачити вона може покалічитися: оступитися і впасти, не вписатися у дверний отвір, не помітити небезпеку. Особливо важливо перевіряти зір тим, хто водить будь-які транспортні засоби та навіть велосипеди.

У кого виникає куряча сліпота

Дана проблема може бути як вродженою, так і набутою. З одного боку, недуга може бути наслідком недокрів’я, інших очних хвороб і навіть загального виснаження тіла. Але найчастіше лікарі констатують той факт, що в організмі пацієнта просто не вистачає вітаміну А, який так потребують наші очі. Тому навіть абсолютно здорова людина при відсутності належної кількості вітаміну може страждати курячою сліпотою.

Коли найчастіше приходить куряча сліпота

Придбана куряча сліпота найчастіше стукає в двері людям старшим, ніж 40 років. З цього віку багато процесів в організмі сповільнюються, наприклад, порушується живлення сітківки. Але це не означає, що молоді люди не потрапляють в зону ризику. Без турботи про своє здоров’я заробити таку недугу можна і в 20 років.

Які існують методи боротьби з курячою сліпотою

Якщо проблема пов’язана з нестачею вітаміну А, то під керівництвом фахівця відбувається його заповнення за рахунок продуктів і препаратів. Якщо вітамін надходить, але не засвоюється організмом, потрібно копати глибше, шукати збої в роботі шлунково-кишкового тракту або обстежити ендокринну систему. Часто, несприйняття вітаміну А тілом людини, зумовлене тим, який спосіб життя вона веде. Прибравши шкідливі звички, налагодивши харчування, нормалізувавши сон — всмоктуваність багатьох речовин повертається, а разом з нею зникають проблеми із зором.

Продукти багаті вітаміном А

І в підкріплення усього вищесказаного, нагадаємо про продукти, які містять максимальну кількість вітаміну А, який так необхідний нашим очам. З рослинної їжі в раціоні кожної людини повинна бути морква, хрестоцвіті овочі (капуста будь-яких сортів), цитрусові, а з тварин — печінка.

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