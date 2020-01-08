Людям, которые уже имеют проблемы со зрением, следует особенно обратить внимание на наличие в своем рационе этих продуктов

Информацию о полезных для зрения продуктах вы наверняка встречали не единожды. Учитывая всемирный тренд здорового питания, оно и не удивительно – люди пытаются выжать максимум для своего здоровья, и пытаются питаться теми продуктами, которые принесут только пользу.

А вот о том, что есть продукты, вредящие зрению, знают немногие. Поэтому мы собрали ТОП-3 таких продуктов, чтобы вы могли знать, в чем лучше себя ограничить, чтобы не навредить глазам.

Кофе.

Общеизвестный факт – любимый напиток планеты приводит к повышению артериального давления. Учитывая, что все сосуды связаны между собой, а в глазах расположено большое количество мелких капилляров, употребление кофе чревато повышением внутриглазного давления. Оно является прямой причиной развития глаукомы – опасной патологии, чреватой слепотой.

Алкогольные напитки.

О вреде алкоголя для организма говорят на каждом шагу. На глазах он сказывается не только из-за повышения внутриглазного давления, но и тем, что препятствует усваиванию полезных элементов, необходимых для поддержания зрительной функции. Также алкоголь приводит к нарушению восприятия передаваемой глазами информации мозгом, и грозит атрофией зрительного нерва.

Соль.

Не даром ее называют «белой смертью» — задерживаясь в организме, она повышает внутриглазное давление, которое, как вам уже известно, приводит к началу глаукомы. Учтите – заметить начало болезни сложно, так как она разрушает органы зрения постепенно. На серьезных же стадиях лечение может быть неэффективным. Также соль повышает риск развития катаракты, которая также приводит к слепоте.

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