Многие спортсмены даже не догадываются, с которым недугом в силу профессии им приходится жить

Ученые из Университета Маркетти выяснили, что к сотрясению в спорте приводит не один сильный удар по голове, а множество легких.

Команда ученых под руководством Брайана Стемпера сравнила две группы футболистов: тех, у кого было зафиксировано сотрясение головного мозга, и тех, у кого нет.

Исследовав историю болезней спортсменов и снимки их мозга, специалисты пришли к выводу, что 72% футболистов имели множественные ушибы головы в день, когда получили сотрясение.

Ученые считают, что это явление может иметь «растянутый» характер, то есть до сотрясения приводят постоянные легкие удары головой в течение какого-то времени. При этом многие спортсмены могут не знать об этом, считая, что им просто нездоровится.

Более детальное исследование о том, какие причины и последствия ожидают спортсменов с сотрясением, будет опубликовано в журнале Annals of Biomedical Engineering.

Однако сейчас ученые говорят о том, что наиболее высокий риск получить сотрясение головного мозга имеют игроки в американский футбол или представители любого вида спорта, где происходит тесный физический контакт.

Ранее специалисты из Медицинского колледжа Эйнштейн в Нью-Йорке выяснили, что футбол является опасным видом спорта для женщин, поскольку слабый пол хуже переносит сотрясение мозга.

Нагадаємо, названо найнебезпечнішу професію в світі для життя і здоров’я людини.

Напомним, названа самая опасная профессия в мире для жизни и здоровья человека.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели ряд исследований с участием 270 000 добровольцев из числа стюардесс и стюардов и выяснили, что у представителей этой профессии в два с лишним раза выше риск заболеть онкологическими заболеваниями, в частности меланому, которая является самым опасным видом рака.

Причина проста: при регулярном нахождении человека на высоте его организм подвергается ультрафиолетовому и космическому излучению. Смертность в результате этих заболеваний очень высока, а меланома вообще очень плохо поддается лечению. В стюардесс чаще диагностируется развитие рака молочных желез.

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