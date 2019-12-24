Частые проблемы на работе, скандалы в семье или просто загнанная самооценка — такие, на первый взгяд обыденные трудности, легко могут довести до нервного срыва
Бывают моменты, когда кажется, что больше нет сил двигаться дальше: все надоело, люди вокруг раздражают, а малейшая критика в твой адрес заканчивается бурной истерикой со слезами. Если тебе знакома эта ситуация, скорее всего ты столкнулась с нервным срывом, пишет Сlutch.
Вот его основные признаки:
- Постоянная усталость и чувство нехватки жизненных сил.
- Чрезмерная раздражительность.
- Проблемы со сном.
- Излишняя подозрительность ко всем.
- Необоснованная агрессия.
- Низкая самооценка, постоянная самокритика.
- Частое и необоснованное чувство обиды.
- Головные боли и нарушение деятельности ЖКТ.
- Чувство стыда и раскаяния после приступов агрессии.
С этим состоянием надо бороться. Психологи называют три основных способа помочь себе при нервном срыве:
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- Психологическая разрядка. Тебе просто необходимо выплеснуть все свои эмоции наружу: кричи, плачь, выругайся матом — что угодно. Только, пожалуйста, не при людях.
- Выпустила пар? Теперь отвлекись: умойся холодной водой, подойди к окну, просто побудь пару минут в тишине и соберись со своими мыслями;
- Если есть возможность — поспи. Сон «освежит» твои мысли и поможет нервной системе отдохнуть от негативных эмоций.
Несколько советов для профилактики нервных срывов:
- Избавляйся от любых негативных эмоций. К примеру, если они связаны с каким-то человеком — удали все воспоминания о нем и постарайся больше не сталкиваться в повседневной жизни. И помни: обида лечится прощением, а чувство вины — извинением.
- Переключайся. Если чувствуешь что вот-вот сорвешься, займи себя чем-нибудь другим. Хотя бы налей себе чаю и посмотри что-то отвлекающее: пусть это даже будет милое видео с котенком.
- Не забывай об отдыхе: ежедневно выделяй себе хотя бы 20 минут для релаксации. Чаще гуляй на свежем воздухе наедине: это помогает собраться с мыслями и привести в порядок нервы.
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