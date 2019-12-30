Существует миф, что якобы отсутствие половой жизни плохо влияет на здоровье женщины – она чаще болеет и у нее возникают другие проблемы

И известный гинеколог Наталья Лелюх рассказала, чем на самом деле грозит отсутствие секса.

Она отметила, что отсутствие полового партнера и регулярных половых отношений не означает отсутствие оргазма.

Плохо для женского здоровья тогда, когда есть желание и нет оргазма. Половое влечение не является базовой потребностью. Базовые потребности – безопасность, еда, сон и реализация в обществе.



И стоит понимать, что секс не всегда связан даже с продолжением рода.

«Плохо, когда есть большое желание и нет его реализации. Тогда происходит классическая депривация, и это будет влиять и на здоровье, и на сон, и на общественное состояние», – отметила гинеколог.

На желание, которое возникает в голове, влияет несколько факторов – религиозные предпочтения, воспитание, наличие детских травм. Некоторые люди имеют больше желания, некоторые меньше.

Проблема возникает, когда не реализуются желания женщины. И для их реализации не обязательно нужен мужчина. Гинеколог отмечает, что женщина сама может реализовать собственные сексуальные потребности.

И утверждение, что «волосы на руках вырастут» – вполне ерунда.

Наталья Лелюх объясняет, что не нужно бояться реализовать собственные желания, хуже, когда эти желания нереализованные.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что если секса не хочется — то это не сказывается на здоровье.



Психолог Майкл Льюис провел исследование, результаты которого показали, что уколы «Ботокса» способны снизить удовольствие от оргазма.

Для того, чтоб прийти к подобному выводу, Льюис наблюдал за тем, как меняется эмоциональная жизнь 24 женщин после того, как им были сделаны «уколы красоты», и сравнил результаты с группой, состоящей из 12 женщин, проводивших иные косметические процедуры. О результатах данного исследования сообщает издание The Times.

Результаты исследования доказали, что неспособность женщин делать выразительные гримасы во время секса и, в особенности, оргазма, в значительной мере снижает удовольствие от самого процесса. Таким образом, женщины, вколовшие себе в лицо «Ботокс», испытывают гораздо меньшее удовольствие от секса и оргазма, нежели иные женщины.

Напомним, раньше мы писали, с какого возраста секс становится смертельно опасным.

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