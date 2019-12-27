С помощью имбиря можно вывести токсины и похудеть

Корень имбиря содержит целый ряд полезных веществ, микро– и макроэлементов, среди которых: аспарагин, алюминий, кальций, хром, холин, марганец, магний, фосфор, кремний, калий, натрий, железо, германий, каприловая, линолиевая, олеиновая и никотиновая кислоты, жиры, волокно, витамины С, А, В1, В2 и другие.

Имбирь широко применяется при различных заболеваниях, в том числе для очищения организма и избавления от лишнего веса, утверждают диетологи.

Для очищения и похудения пьют имбирный чай. Для этого 1 ч. ложку натертого имбирного корня залить 1 стаканом кипятка. Настоять 20–30 минут. Пить 3–4 раза в день.

Еще один рецепт приготовления имбирного чая: на 1/2 л воды вам понадобится: свежий корень имбиря (3–4 см); кардамон – 2 стручка; щепотка молотой корицы (по желанию); 1 ч. ложка зеленого чая без добавок; 3 ч. ложки цветочного меда; гвоздика; 1/2 лимона.

Заварить зеленый чай как обычно, настоять 5 минут, затем процедить. Чай вылить в кастрюлю из нержавеющей стали, добавить кардамон, мелко порубленный корень имбиря, корицу, гвоздику. Довести до кипения. На маленьком огне варить 20 минут. Затем добавить мед и лимон. Варить 5 минут. После этого настаивать чай 15–20 минут.

Черный (зеленый) чай с имбирем. Натереть свежий имбирь на мелкой терке (или 1/2 ч. ложки сушеного имбиря). Засыпать его вместе с заваркой в термос, залить кипятком, настаивать 20 минут, процедить. Такой чай помогает при кашле, бодрит.

Имбирный чай для похудения с чесноком. Взять имбирный корень размером со сливу (около 4 см) и 2 зубчика чеснока. Очистить имбирь и нарезать тонкими ломтиками. Положить в термос и залить кипятком, настоять 20 минут. Затем вынуть чеснок и имбирь, процедить.

Апельсиновый чай с имбирным корнем для похудения. Измельчить блендером 1/2 ст. ложки мелко нарезанного имбирного корня, 60 г листьев перечной мяты и щепотку молотого кардамона. Залить смесь кипятком, настоять 30 минут, затем процедить, добавить 85 мл лимонного сока, 50 мл апельсинового сока и мед по вкусу. Чай пить холодным.

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