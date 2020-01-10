Опасные добавки, вызывающие ужасные болезни, обнаружили в хлебе

В рецепт классического хлеба входят вода, дрожжи и муку, но при проверках в продукции часто находят примеси. Эксперты изучили ситуацию и назвали самые опасные составляющие для здоровья.

Производители хлеба предупредили потребителей о подорожании продукции на 20%. В попытке сократить расходы комбинаты начнут использовать дешевое сырье, при этом конечный вид изделия сохранит товарный вид.

Эксперты выяснили, что добавка Е924а или бромат калия придает хлебу пышную форму. Вещество способно вызывать рак щитовидной железы и почечную недостаточность. Несмотря на запрет в использовании, химикат часто встречается в хлебобулочных изделиях.

Е927а или Азодикарбонамид делает хлеб пористым, эластичным, белым. Вещество, запрещенное в 2008 году, вызывает астму, аллергию и другие болезни верхних дыхательных путей.

Для продления срока годности продукта применяется Е282. Обычно добавка встречается в мексиканских лепешки и лаваши, со временем она накапливается в организме, провоцируя мигрени, бессонница, расстройство внимания.

Маргарин, добавляемый в хлеб, вызывает ожирение, инфаркты, инсульты.

Выбрать полезный хлеб сложно. Сначала рекомендуется изучить этикетку на наличие консервантов в составе. Стоит отказаться от покупки продукции с затхлым запахом, а также если она легко мнется и трескается.

Напомним, в чем заключается опасность белого дрожжевого хлеба

Еще в далекие времена люди знали, что хлеб — всему голова. И, правда, хлеб — это сытный и дешевый продукт питания, на котором мы выросли. Найдутся многие, кто скажут, что нередко мамы и бабушки заставляли принимать пищу хлеб с супом, или, например, с макаронами и кашей. Для людей старшего возраста хлеб получил статус очень ценного и даже священного продукта. Однако стоит обсудить тему вреда хлеба, особенно для детей, хотя бы потому, что раньше был совсем другой хлеб.

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