О том, что все болезни «от нервов», знают наверное все, однако не все могут провести логическое объяснение этому факту: ученый доказал и рассказал, как эффективно бороться со стрессом
Константин Дулькан, профессор из Румынии, утверждает, что отказ от негативных эмоций способен продлить жизнь, пишет Clatch.
Это объясняется тем, что при стрессе и сильном эмоциональном напряжении, в организме человека вырабатывается кислая pH среда, которая считается наиболее благоприятной для развития различных опасных заболеваний, включая онкологию.
Депрессивное состояние человека тоже ничем хорошим не отличается: в это время человек ставится особо уязвимым для болезнетворных бактерий и микроорганизмов.
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Эксперимент Авиценны
Двух ягнят поместили в разные клетки: напротив одной из них поставили клетку с волком. Несмотря на то, что кормили ягнят одинаково, из-за сильного страха один из них резко похудел и выглядел очень подавленным. В то время, как второй, был бодрым и веселым.
Этот эксперимент доказал существование взаимосвязи между психическим и физиологическим состоянием организма.
Чтобы не поддаться вредному влиянию стресса на свое здоровье, профессор Дулькан дает следующие советы
- Научись контролировать свои негативные эмоции: не сердись и не раздражайся лишний раз. Относись с пониманием к ошибкам окружающих.
- Каждый час делай десятиминутный перерыв. Просто для того, чтобы отвлечься от лишних мыслей и забыть о заботах. Желательно даже выйти из помещения, чтобы насладиться глотком свежего воздуха.
- Замени кофе на чай. Научись пить его маленькими глотками, не торопясь — это научит тебя настраиваться на положительные эмоции и расслабляться в любых условиях.
- Научись дышать: ни для кого не секрет, что все методы релаксации основаны на правильном дыхании, ведь усталость возникает именно из-за недостатка кислорода в головном мозге. Чтобы снять ее, несколько раз сделай глубокий вдох и выдох, закрыв при этом глаза.
- Не забывай о полноценном отдыхе и сне, будь оптимистичнее и верь в лучшее. Если, конечно, хочешь быть здоровым.
К слову, ученые из Йельского университета провели уникальный эксперимент, который длился на протяжении 12 лет. В результате исследования было подсчитано, что для результативного избавления от стресса дневная норма чтения должна составлять не менее, чем 200 минут.
Исследователи показали, что 30 минут чтения в день способны повысить протяжность жизни, а также защитить от различных болезней.
Напомним, как сохранить психическое здоровье: топ советов, которые спасут жизнь.
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