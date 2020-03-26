Почки – один из важнейших органов, без которого человеческий организм жить не может. Исходя из ниженаписанного, мы попросту сами убиваем себя: медленно, но уверенно, а главное – методично

Перечень факторов риска, провоцирующих заболевание почек или обострение уже существующих проблем.

National Kidney Foundation огласил список самых вредных действий для наших почек. Получился достаточно стандартный набор из привычек, которые пагубно влияют на работу всего организма. Просто почки первыми попадают под раздачу.

Потребление переработанных продуктов

«Мусорные» продукты перенасыщены натрием и фосфором. Исследования показали, что чрезмерное потребления фосфора пагубно сказывается на работе почек. Если переработанные продукты частый гость в твоем желудке, будь готова к проблемам не только с почками, но и с опорно-двигательной системой, пищеварительной, да и в целом со всем организмом.

Перебор с солью

Высокое содержание соли в рационе — это провокатор повышенного давления, и как результат повреждения почек. Уменьшить количество соли очень легко: делай замену специями и травами. Уже через месяц вкусовые рецепторы даже и не вспомнят об ужасно соленых продуктах из твоего прежнего меню.

Слишком много мяса

Если ты и дня не можешь без жирного и сочного стейка, или без куриной грудки, то запомни одно простое правило, которое диктуют здоровые почки: животный белок поставщик обильного количества кислоты, а это вредно для почек. Сбалансируй свое питание, наладь кислотно-щелочной баланс за счет овощей, зелени и фруктов.

Сахарное изобилие

Еще один провокатор повышенного давления и причина заболевания почек. Пересмотри свой рацион. Скрытые сахара находятся во многих продуктах. Особенно опасен обработанный сахар в тандеме с трансжирами.

Недостаток жидкости

Почки как никто другой в твоем организме нуждаются в чистой питьевой воде. Специалисты отмечают, что достаточное потребление жидкости помогает избежать появления камней в почках. Ограничения есть у людей с почечной недостаточностью.

Избыток алкоголя и курения

Исследования подтвердили, что регулярное употребление алкоголя — верный путь к почечным заболеваниям. Когда горячительные напитки соединяются с другими вредными привычками, например, курением, вероятность получить проблему возрастает. Следи внимательно, не только за тем, что ты ешь, но и за тем, что и сколько ты пьешь.

Болеутоляющие препараты

Любые лекарства можно принимать только по назначению врача. Почки особо бурно реагируют на обезболивающие препараты. Их опасно употреблять, когда уже есть заболевание почек. Будь внимательна, следи за содержимым своей аптечки и количеством потребляемых медикаментов.

Сидячий образ жизни

Развитие заболеваний почек не обходится без фактора «гиподинамия». Чем меньше двигательной активности в твоей жизни, тем хуже себя чувствуют почки. Длительное и регулярное сидячее положение приводит к нарушению в работе почек. Так что обязательно включай в свое ежедневное расписание двигательную активность.

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