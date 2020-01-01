Американские ученые нашли здоровый вариант принятия пищи

Дискуссия об универсальной диете с идеальным балансом жиров и углеводов длится десятилетиями. Для каждого человека рецепт должен быть свой, однако усредненный вариант все-таки найден.

Диетологи давно спорят, что все-таки полезнее: диета с низким содержанием жиров и высоким уровнем углеводов или наоборот? Некоторые считают, что дело только в потребляемых жирах, а углеводы менее важны. Исследователи из Гарвардского университета (США) учли мнения специалистов различных областей с принципиально противоположными взглядами на правильное питание и, наконец, сформулировали гармоничный рецепт, пишет Harvard Gazette.

Диета с низким содержанием сахара, которая включает регулярное потребление зерновых и овощей без крахмала поможет большинству людей сохранить здоровье и контролировать вес. При этом универсального рецепта диетического питания по соотношению жиров и углеводов быть не может, подчеркивают авторы.

Повышенное потребление жиров ведет к диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, поэтому диеты с низким содержанием жира оптимальны в целом для всех. Однако обработанные углеводы, как считают специалисты, оказывают еще более отрицательное воздействие на обмен веществ. При этом низкоуглеводные или кетогенные (очень низкоуглеводные) диеты с высоким содержанием жира полезнее.

А вот усредненное потребление жиров и углеводов вообще не несет существенной пользы для организма. Намного важнее какие именно жиры и углеводы потребляет человек. Важно заменять насыщенные и трансжиры ненасыщенными, а рафинированные углеводы — цельнозерновыми, подчеркивают ученые.

Чтобы контролировать употребление искусственных трансжиров, нужно отказаться от фастфуда, а состав продуктов из магазина проверять по этикетке. Канада уже ввела запрет на пищевые трансжиры. В первую очередь, с целью снизить распространение сердечно-сосудистых заболеваний.

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