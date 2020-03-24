Седину принято считать признаком старости и увядания организма, однако испанские ученые утверждают, что все наоборот

Испанские ученые утверждают, что ранняя седина – это не эстетический недостаток, а признак долголетия.

Научные специалисты из Мадрида сделали такие выводы, проведя ряд исследований, во время которых изучалась взаимосвязь между цветом волос и общим состоянием здоровья.

В ходе наблюдений были изучены истории болезней 5 тысяч добровольцев в возрасте 30-60 лет. Ученые установили, что цвет волос напрямую связан с уровнем содержания в организме особого вещества глуатион. Оно необходимо для секреции пигмента, который обеспечивает цвет волос.

Важно и то, что глуатион принимает участие в защите организма от таких опасных недугов как онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и болезнь Альцгеймера. С возрастом уровень глуатиона снижается, и возрастает риск появления вышеперечисленных заболеваний.

В результате проведенных наблюдений был установлен важный результат: ранняя седина указывает на то, что организм не растрачивает глуатион на секрецию пигментов, обеспечивающих цвет волос.Благодаря этому иммунная система имеет возможность противостоять опасным недугам. Поэтому седые волосы в 30-40 лет – это признак хорошего здоровья и долголетия.

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Долголетие является злободневной темой, поэтому ежедневно появляются новые рекомендации, которые предполагают увеличение продолжительности жизни.

Ученые из Гарвардского Университета проанализировали привычки и продолжительность жизни 123 тысяч человек, это позволило им выявить тенденцию долгожительства. Для долгожителей характерно следование пяти привычкам, соблюдение их в совокупности в среднем увеличивает жизнь мужчин на 12 лет, а женщин — на 14 лет.

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