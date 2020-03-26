Зависит ли наше счастье от нас или от окружающих факторов

Распространенное мнение о том, что источник счастья находится внутри самого человека и не надо его искать где-то еще, проверили психологи, опросив порядка 600 респондентов.

Результаты их исследования опубликованы в статье: Why do I feel this way? Attributional assessment of happiness and unhappiness.

В своей работе психологи опирались на теорию каузальной атрибуции Бернарда Вайнера. Она позволяет определить, к каким причинам человек приписывает свои успехи и неудачи.

Авторы исследования провели три опроса на разных группах людей. В основном это были студенты в возрасте 18-22 лет, преимущественно женщины. Опросы проходили посредством онлайн-анкетирования.

Первой группе, состоящей из 281 респондента, нужно было вспомнить и описать моменты своей жизни, когда они испытывали чувство счастья или несчастья. Их ответы показали, что счастливые моменты они объясняют внутренним локусом контроля, стабильными во времени факторами и ситуациями, которые в целом были во власти самих респондентов. Несчастные же моменты, наоборот, участники исследования объясняли воздействием внешних обстоятельств, не поддающихся их личному контролю.

От второй группы респондентов (169 человек) требовалось рассказать про счастливые и несчастливые чувства, вызванные отношениями с кем-либо. В полученных ответах психологи отметили отсутствие ярко выраженного внутреннего или внешнего локуса контроля и феномена «завышения самооценки». Это говорит о том, что респонденты осознают важность соучастия второго человека в отношениях.

У респондентов последней группы (142 человека) исследователи сначала оценили уровень субъективного благополучия, а через несколько дней попросили их объяснить, с чем они связывают полученный результат. При этом респонденты были дезинформированы. Части из них объявили, что их уровень субъективного благополучия очень высокий, другой части — что средней, и остальным — заниженный.

Те участники опроса, у кого действительный уровень субъективного благополучия не совпадал с объявленным, объясняли полученный результат внешними случайными обстоятельствами. А те, у кого фактический уровень совпадал с объявленным, не видели в этом ничего удивительного. Полученный результат они приписывали внутренним, стабильным во времени и поддающимся личному контролю причинам.

Результаты исследования показали, что несмотря на то что популярные утверждения говорят о том, что счастье каждого человека в его руках, большинство людей согласятся с этой точкой зрения, только если они уже счастливы. Но если их уровень благополучия не высок, они, скорее всего, будут искать вину во внешних факторах вместо того, чтобы брать ее на себя.

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