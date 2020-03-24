Если убрать причину слоения ногтей, то можно избежать и последствий

Женщины чаще мужчин сталкиваются с расслоением ногтей, ведь работа по дому в основном достается им. Вода, химические средства, моющие препараты губительно сказываются не только на состоянии ногтей, но и на коже. Необходимо надевать защитные перчатки.

Третьей не менее распространённой причиной являются травмы. Когда мы сидим за компьютером и бьём по клавиатуре — это приводит микротрещинам. Или работа в саду, ремонт — всё это тоже негативно влияет на здоровье и крепость ногтей.

Неудачный поход к маникюрщице может привести к тому, что ногти начинают слоиться. Неудачное наращивание искусственных ногтей — одна из самых распространённых причин. Необходимо грамотно подходить к выбору мастера маникюра и доверять свои ногти только профессионалам.

Если же вы делаете маникюр самостоятельно, а ногти слоятся, то необходимо обратить внимание на собственные инструменты для ногтей. Забудьте о металлических пилках — выбирайте стеклянные или керамические.

Что делать, чтобы ногти не слоились?

Делайте ванночки для ногтей. В стакан тёплой воды добавьте чайную ложку морской соли. Опустите руки на 15 минут, после чего сполосните их под проточной тёплой водой.

Пользуйтесь защитой для ногтей. Перед покраской основного цвета следует нанести защитный лак. Он должен укреплять ногтевую пластину и защищать от вредного воздействия окружающей среды. Следует полировать ногти воском и пользоваться маслами. Эта методика позволит заполнить повреждённые участки ногтя, склеить расслоение.

Следует наладить своё питание. В рационе должно быть больше овощей и фруктов. Также необходимо есть больше морской капусты, морской рыбы. Неплохо будет пропить курс рыбьего жира и витаминов А, Е, РР, В5, С и D, микроэлементов — селена, цинка, йода, магния, кальция, полиненасыщенных жирных кислот. Не забывайте пить как можно больше чистой воды.

Правильно подпиливайте ногти. Не делайте слишком резких, хаотичных движений из стороны в сторону. Пилочку держите под углом 45 градусов и двигайте ею от краёв в сторону центра. Лучше забыть о гель-лаке до тех пор, пока проблема не будет решена. После завершения подпиливания необходимо полировать торец ногтя с помощью бафа.

Напомним самый простой способ восстановить ломкие ногти: ТОП 5 советов

Как сообщала Politeka, можно сохранить красивые ногти после гель-лака: простые советы, которые спасут маникюр

Также Politeka писала, как продлить жизнь новому педикюру: 5 простых советов