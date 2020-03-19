Для того, чтоб побороть простуду или грипп, организму нужно создать условия. А для этого не нужно много денег и лекарств

Существует мнение, что простуда проходит за неделю вне зависимости от того, лечат болезнь или просто соблюдают постельный режим. Это правда лишь отчасти: медикаментозное лечение способно ускорить выздоровление, а соблюдение простых правил облегчат процесс борьбы с недугом.

Для того, чтобы быстрее избавиться от простуды, достаточно выполнять 4 простых правила.

Не стоит бороться с температурой, если она не превышает отметки в 38 градусов. Ее наличие означает, что организм борется с болезнью, уничтожает вирусы. Не нужно ему мешать.

Необходимо соблюдать питьевой режим. Обильное питье при простуде значительно ускоряет выздоровление. Не так уж важно, что пить: горячий чай, бульон или воду. Важно количество потребляемого питья – оно вымывает из организма бактерии и продукты их жизнедеятельности.

Известно, что во время болезни пропадает аппетит – сложно заставить себя хотя бы немного поесть. Но нельзя отказываться от легкой пищи: супов, каш, салатов или овсянки. Этот простой минимум даст организму силы для борьбы с инфекцией.

Заболевание – повод для того, чтобы хорошенько выспаться. Норма сна для человека – около 8-9 часов в сутки. На больничном можно дать себе послабление, отложить дела и поспать, пока организм побеждать недуг.

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