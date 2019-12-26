Нерідко виникали суперечки про важливість дотримання розкладу протягом доби. Однак вчені виявили декілька корисних звичок, які варто включити в режим дня, щоб зміцнити свій організм і продовжити життя

Дослідники з Японії стверджують, що варто виключити всі будильники. Такі пристрої погіршують нервову систему, а також збільшують ризик серцевих нападів через різкі і гучні звуки. Зокрема, це стосується сплячого організму.



Друга рекомендація від вчених є вживання одного келиха червоного сухого вина, але не більше. Однак, перед вживанням алкоголю слід проконсультуватися з лікарем, так як спиртні напої можуть нести в собі смертельну загрозу.

Третьою рекомендацією виявилося завести собі домашнього вихованця. Справа в тому, що вони створюють позитивні емоції, знижують стрес від повсякденних проблем, а також зміцнюють імунітет.

Вчені з’ясували, що рідкісне миття тіла позитивно впливає на організм людини. Дослідники стверджують, що захисний шар шкіри, який протистоїть різним захворюванням організму, зникає з частим прийомом душа.

Останньою рекомендацією від лікаря виявилося часте вживання хліба. Як виявилося, антиоксиданти, які містяться в скоринках і м’якушки хлібних виробів, сприяють зменшенню ризику захворювання на рак. Проте, вчені відзначають, що велика кількість вживання хліба може нашкодити здоров’ю. Тому, такі продукти потрібно їсти в міру.



Наостанок, вчені з Німеччини пропонують зайнятися вправами на витривалість. До таких вправ відноситься біг. Проте, фахівці стверджують, що силові тренування не несуть ніякого позитивного ефекту на організм людини.

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