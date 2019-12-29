Врачи раскрыли правду, стоит ли литрами поглощать чай с малиной и медом при простуде и гриппе и на сколько эффективны «проверенные бабушкины методы»

При простудных заболеваниях необходимо обязательно употреблять много жидкости. Это может быть и чай с малиной или медом, хотя они и не являются панацеей для лечения. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Евгения Менжулина и Юрий Жигарев.

Чаще всего украинцы начинаю литрами пить чай с малиной или медом, как только почувствуют первые признаки простуды. Мамы и бабушки искренне верили, что эти напитки помогут вылечиться в кратчайшие сроки. Но так ли это?

Врачи утверждают, что в принципе, при любой простуде необходимо пить много жидкости. Евгения Менжулина сообщает, что эта жидкость должна быть немного подкислена, так как вирус или грипп «не любит» такую среду.

«Сама по себе малина, перетертая с сахаром, не имеет никаких питательных веществ, если поддавалась термической обработке. А лимон содержит в себе небольшую часть аскорбиновой кислоты», — сообщает врач.

Юрий Жигарев указал, что в малине находятся антипиретики, которые борются с высокой температурой. А обилие витаминов, которые содержит малина, помогает иммунной системе в борьбе с вирусами.

«Любая жидкость дает возможность организму лучше справляться с интоксикацией. В свою очередь, малина содержит антипиретики, которые помогают снижать температуру. То есть, малина – это некий растительный Аспирин», — отмечает он.

В некоторых случаях использования данных средств для лечения могут нести и определенные риски. Например, у человека может быть аллергия на малину или мед, о которой он и не подозревал. Также, мед может вызвать повышение глюкозы в крови, что несет опасность для людей с сахарным диабетом.

Напомним о лечении простуды и действительно ли помогает чай с лимоном.

Чай с лимоном известен как одно из самых эффективных средств против простуды. Этот напиток многие употребляют для похудения. Сам лимон обладает антиоксидантными средствами, но при добавлении в чай его разрушительное воздействие на слизистую желудка значительно ослабевает.

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