У каждой современной девушки должно быть несколько хитростей, чтобы всегда быть в форме и выглядеть свежо

Добавь в свой ритм жизни парочку этих правил, чтобы всего за месяц почувствовать себя совершенно другим человеком, пишет Сlutch.

1. Ложись спать до полуночи

Медики утверждают, что ложиться до того, как часы пробьют полночь, просто необходимо. Почему? Дело в том, что недостаток сна отражается не только на самочувствии и активности на протяжении дня, но и может серьезно «подпортить» внешний вид.

2. Очищай и увлажняй кожу ежедневно

Ложиться спать с макияжем должно стать твоим страшным сном. Эта привычка наносит непоправимый вред коже. Даже если ты вовсе не пользуешься косметикой, умываться с очищающими средствами и наносить крем утром и перед сном — нужно.

3. Думай перед тем, как что-то съесть

С возрастом организм становится менее пластичным, поэтому набрать лишний вес как никогда легко. Чтобы избежать таких «неприятностей» совсем не обязательно сидеть на жестких диетах и ограничивать себя во всем. Достаточно будет того, что ты сведешь к минимуму употребление вредных продуктов и начнешь анализировать все, что попадает в твой желудок.

4. Час в день на свежем воздухе

Мы понимаем, что в современном мире выделить час на прогулку – сверхзадача. Но, не забывай о том, что нехватка кислорода порождает множество проблем со здоровьем. Падает уровень концентрации и мозговой активности, появляются проблемы со сном. Один час в день на свежем воздухе и активное проветривание помещений поможет избежать всех этих проблем.

5. Спорт – 20 минут в день

Ты настоящий любитель спорта? Это прекрасно! Но, если спортом в твоей жизни даже не пахнет, то пора начинать прямо сейчас. Незамысловатый комплекс на укрепление мышц или растяжку будет держать тело в тонусе и укрепит твой внутренний стержень.

6. Сократи пользование смартфоном

Пока ты увлеченно листаешь ленту Instagram, твоя жизнь проходит мимо тебя. Врачи говорят, что практически 90 % злоупотребляющих гаджетами людей, страдают от проблем со зрением. Очередной лайк или собственное здоровье? Выбор за тобой.

7. Ешь овощи не менее трех раз в день

С наступлением зимы организм как никогда нуждается в витаминах. В «зимних» овощах содержится большое количество клетчатки и полезных микроэлементов, которые способствуют здоровому пищеварению.

8. Готовь рационально

Здесь особых навыков шеф-повара не требуется. Просто вари больше бульона, чтобы заморозить, раскладывай еду по судочкам, чтобы было удобнее брать с собой на работу и не пропускать приемы пищи. По осени не забывай замораживать ягоды и овощи, вместо того, чтобы покупать вредное варенье. Уверяем тебя, рациональная готовка – отличная экономия личного времени, которое можно потратить на прогулку или тренировку.

9. Не пропускай завтрак

Сытный завтрак – залог успешного дня. Не стоит пренебрегать этим приемом пищи, ведь он запускает организм и обеспечивает активность на протяжении всего дня.

10. Вода – эликсир здоровья

Если ты возьмешь за правило начинать день со стакана воды, то твой организм не оставит тебя без благодарности.

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