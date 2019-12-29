В Украину надвигается грипп «Мичиган», заболевание которым сулит серьезные осложнения каждому, в числе пострадавших могут оказаться дети

Иммунитет у малышей до 3 лет очень уязвим. Поэтому нужно всегда быть на стреме и готовым к действию. Но и не стоит горячиться, и всегда под рукой держать антибиотики. Иногда болезнь можно победить более органическими и натуральными способами, пишет Сlutch.

Что делать, если ребенок заболел гриппом

Промывай носоглотку. Нос первым встречает вирусы, поэтому чаще промывай его у ребенка от вредных микроорганизмов, слизи и пыли. Это и отличное средство профилактики гриппа у детей, и необходимая мера лечения, если предотвратить болезнь таки не удалось.

Чтобы организм ребенка скорее поборол вирус, нужно обеспечить ему правильное питание. Это необязательно бананы-кокосы-киноа и ягоды ассаи. Правильное питание в вопросе ребенка и гриппа – это немного другое.

Если ребенок отказывается есть во время болезни – это нормально. У истощенного организма отсутствуют силы на переваривание еды. Главное – соблюдать питьевой режим. Жидкости ребенок должен потреблять как можно больше. Но! Это не пикетированные соки, вкусные и интересные напитки, это вода и травяные отвары.

Пищей могут послужить: классический бульон, легкие крем-супы без сливок.

Обеспечь ребенку постоянную поставку витамина С – это обязательно для иммунной системы твоего чада. Источником витамина С будут свежие овощи/фрукты – только будь осторожна, руководствуйся материнской мудростью и возрастом своего малыша.

Железо, витамины В, минералы – это тоже нужно. Отличный источник – каши. Растительный белок сейчас будет для организма только впрок (как и всегда). Предлагаем гречневую и овсяную. Делай кашу более жидкой, так ему будет легче в состоянии гриппа.

Острую, жирную, соленую, кислую пищу моментально исключаем из детского рациона. Вообще-то, это касается не только периода, когда у ребенка грипп – это в принципе не очень для них полезно.

Сухари и песочное печенье раздражают воспаленное горло ребенка и усугубляют кашель. Так что на время эти лакомства также откладываем.

Чтобы ребенок не болел

Чтобы грипп или простуда не настигли твоего ребенка, нужно держать его иммунитет на высшем уровне. Поэтому чаще гуляйте на свежем воздухе, постоянно проветривайте помещения. В зависимости от возраста малыша, занимай его физической активностью. Даже от минимальной каждодневной зарядки будет польза (если это регулярно).

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