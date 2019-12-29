Диетологи советуют включить в свой рацион некоторые продукты, чтобы помочь организму быстрее адаптироваться к погодным условиям

В холодное время года нам хочется есть больше жирного и горячего: для этого стоит скорректировать свой ежедневный рацион, чтобы удовлетворить потребности своего организма в питании, и, заодно, оставить его здоровым и сбалансированным, пишет Сlutch.

Продукты, которые стоит включить в ежедневный рацион:

Нерафинированные масла. Употреблять их надо ежедневно, во время завтрака, по одной десертной ложке. Но, ни в коем случае, не натощак: они могут агрессивно воздействовать на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Такой способ употребления масел способствует чувству сытости и уберегает человека от возможного переедания. Кроме того, это положительно сказывается на внешности.

Кисломолочные продукты. Это must-have для зимнего рациона: их обязательно надо включать в свое ежедневное меню, так как они улучшают состояние кишечной микрофлоры, что положительно влияет в целом на весь организм. По словам специалистов, молочные продукты стоит включать в свой завтрак, чередуя их с кашами. Не лишним будет добавить в них ягоды или фрукты, отказавшись от сладких йогуртов, которые уже давно не считаются полезными.

Продукты, содержащие йод. Очень важный пункт для тех, кто зимой склонен к депрессиям и более подвержен стрессу, так как это минеральное вещество способно снизить риск возникновения подобных психологических проблем, положительно воздействуя на нервную систему. Самый доступный и простой источник йода — морская капуста, которая есть в каждом магазине и стоит копейки.

Завтрак. В холодное время года ни в коем случае не стоит пропускать первый прием пищи: это чревато истощением и даже преждевременным старением, так как голодный организм, вместо еды, использует свои внутренние «резервы». Поэтому даже если не хочется — после пробуждения надо заставить себя поесть.