Популярный украинский педиатр дал ценный совет молодым родителям

Об этом Евгений Комаровский написал на своей официальной странице в Instagram.

«Запомните важное правило, которое позволит молодой маме сохранить душевное спокойствие. Родителям следует игнорировать любые советы, если они сложные, запутанные, непонятные, или же вызывают внутренний протест. Ваш инстинкт продолжения рода формирует эмоциональную готовность к тому, что уход за ребенком — это просто и естественно, это дано вам Природой. Все сложное и непонятное Природе противоречит. Держитесь подальше от умников и всезнаек, особенно непрошеных», — советует доктор.

К посту он прикрепил картинку по теме:

Практически все комментаторы согласились с высказыванием педиатра, вспомнив о «ценных» рекомендациях, которые им когда-либо давали бабушки-дедушки.

Ранее мы сообщали, что доктор Комаровский рассказал родителям как выявить симптомы и способы профилактики насморка у детей. Врач также отметил что с данным заболеванием есть ряд диагностических проблем, так как есть много рисков заболеть менингитом.

Комаровский сказал, что насморк не лечится местными антибиотиками. Отдельно доктор уделил внимание вопросу промывания носа и особенностей применения специальных систем для данной процедуры для малышей.

Кроме того, врач рассказал, что является главной ошибкой при воспитании ребенка. Злоупотребляя экраном ребенок рискует столкнуться с такими проблемами как ожирение, задержка развития, психические расстройства, нарушения сна, зависимость. По его словам проблема, в первую очередь, связано с тем, что дети получают информацию абсолютно неестественным образом — неподвижно и устремив взгляд в одну точку.

Также дети не воспринимают свойства предметов, поскольку используют только два органа чувств или, что еще хуже, воспринимают свойства неправильно — например, брошенный мячик не отскочил, а просто исчезает с экрана.

Врач отмечает: «Взрослые меньше общаются с детьми и друг с другом, дети позже начинают говорить, дети не умеют использовать взрослых для получения ответов на свои вопросы».

Напомним, топ-5 правил питания от доктора Комаровского: как обезопасить себя.

Как сообщает Politeka, при затруднительном дыхании ребенку срочно нужно к врачу — Комаровский.

Также Politeka пишет, что доктор Комаровский назвал две причины, почему при ОРВИ трудно сбивать температуру.