Непереносимость молока и молочных продуктов перестанет быть проблемой благодаря науке

В Норвегии 1−3% населения страдает от аллергии на молоко и молочные продукты. Людям с непереносимостью лактозы необходима альтернативная замена. Исследователь из Лундского университета (Швеция) Ева Торнберг занялась разработкой картофельного молока.

«Одной из проблем, вызывающих беспокойство, является обогащение молока из картофеля необходимыми омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые в основном содержатся в жирной рыбе», — отметила Ева Торнберг.

Омега-3 кислоты полезны тем, что они устраняют негативные последствия вредных жирных кислот и нейтрализуют продукты их окисления в человеческом организме.

Технически сложно преобразовать растительную основу в сливочный продукт, к примеру, молоко. Это связано с тем, что растительные белки труднее извлекать, чем животные.

Торнберг обнаружила, что сливочность может быть достигнута, если белок и крахмал в картофеле нагреть определенным образом и смешать с рапсовым маслом, богатым омега-3 жирными кислотами.

По словам ученой, в состав картофельного молока будет входить 6% рапсового масла. Это означает, что 250 мл альтернативного молока покроет половину ежедневной нормы омега-3. Кроме того, новый молочный продукт не содержит аллергенов.

В будущем картофельное молоко будет продаваться как альтернатива обычному молоку, йогурту, крему и мороженому.

Напиток уже протестировали в лабораторных условиях, поэтому, вероятно, он поступит в продажу в этом году.

Сперва, скорее всего, это будет коктейль из картофельного молока с яблочным соком и фруктами. Способ изготовления эмульсии запатентован под названием компании Veg of Lund.

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Для многих людей употребление молока может обернуться сильной аллергией или расстройством желудка, другие не переносят лактозы, третьи соблюдают диету. Так же были случаи, когда увеличивался риск онкозаболеваний и диабета. По тем или иным причинам, большое количество людей старается сократить употребление молочных продуктов. Но, как и в случае с любыми продуктами, альтернативы молоку бывают качественными и некачественными.

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