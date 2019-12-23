В следующие мифы верят даже некоторые врачи, из-за чего дают своим пациентам бесполезные советы

На самом деле, медицинских мифов существует столько, что развенчивать их надо очень долго. Однако, все не было бы так обидно, если бы они еще не усложняли жизнь.

1. Различные участки языка испытывают разные вкусы

В школе многим из нас показывали «карту» языка. Согласно ей, одни зоны отвечают за восприятие горького, другие — сладкого, третьи — кислого.

Различные части языка действительно могут немного быстрее или чуть медленнее реагировать на тот или иной вкус, но разница незначительна. Вы можете прямо сейчас попробовать соль различными участками своего языка и убедиться, что, куда ее ни насыпь, все равно она ощущается.

2. Нельзя мочить Манту

Считается, что через воду пятно может увеличиться в размерах, как при туберкулезе. Но на самом деле инъекция туберкулина вводится в глубокие слои кожи, куда вода проникнуть не может.

В этом году Минздраву официально подтвердил: мочить манту — можно, тереть мочалкой и полотенцем — нет.

3. Нужно выпивать 8 стаканов воды в день

Ученые говорят, что вычислить единую норму для всех невозможно. Она зависит от массы тела, времени года, физических нагрузок и еще многих факторов. В среднем, человеку нужно от 1,5 до 2,8 литров жидкости в сутки.

И не обязательно пить воду в чистом виде. Супы, фрукты, овощи, соки, чай и кофе тоже считаются.

4. Противовирусные лекарства помогают при простуде

Нет таких противовирусных средств, которые могли бы ускорить выздоровление при ОРВИ и простуде. Исследования подтвердили эффективность только некоторых препаратов при лечении гриппа типа А.

5. Если сидеть у телевизора или читать в темноте — испортишь зрение

Когда мы так делаем, наши глазные мышцы напрягаются, а слизистая оболочка становится сухой. В результате глаза действительно устают. Но ничего страшного не происходит, и зрение от этого не портится.

6. Завтрак обязателен

Если вы не можете заставить себя есть по утрам, то это не значит, что вы располнеет. Ученые из Корнельского университета (США) выяснили, что люди, которые не завтракают, в среднем за день потребляют на 400 калорий меньше.

Другое дело, если вы просыпаетесь голодным. Тогда красный сбалансированный завтрак поможет избежать переедания в обед.

И еще один приятный бонус: «ночной дожор» тоже не мешает похудению — важна лишь общая калорийность в сутки.

Напомним о здоровом образе жизни: мифы, в которые мы до сих пор верим

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