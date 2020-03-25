Признаки простуды и гриппа — высокая температура, насморк, кашель. Однако последний симптом может привести к опасным последствиям. Доктор рассказал, в каких случаях при кашле необходимо срочное обследование и помощь медиков

Кашель может быть следствием как обычной простуды, так и гриппа. Эксперты по неотложной медицине говорят, что если кашель не проходит и усиливается, это может быть следствием заражения вирусом (или несколькими), и тогда помощь врачей обязательна.

Обычно грипп проявляется быстро, однако есть другие респираторные вирусы, которые отличаются от него и могут дать серьезные осложнения. Да и сам грипп переносится людьми все тяжелее.

«В последнее время мы наблюдаем большой всплеск симптомов болезней верхних дыхательных путей — сильный кашель, застойные ощущения, одышка», — говорит доктор Кеннет Паттон (Kenneth Patton) из больницы Бетесда Норт в Цинциннати.

По его словам, обычно пациенты приходят в больницу, когда уже начинают задыхаться, однако это стоит делать раньше.

По его словам, более своевременное обращение к врачу с очень сильным кашлем, если его не удается унять даже в течение нескольких часов, позволяет избежать пневмонии и других осложнений. Если кашель в целом длится больше 7 дней, нужно обязательно идти к врачу, говорит Паттон.

Добавим, ранее мы сообщали, что обычный кашель может быть симптомом десятков опасных болезней.

Кашель – это рефлекс, срабатывающий на раздражители аллергической, вирусной, бактериальной или иной природы. Когда человек кашляет, он пытается очистить дыхательные пути, потому с уверенность можно сказать, что кашель – не самостоятельная болезнь. Это очень распространенный симптом, который сопровождает свыше 50 заболеваний.

Сухой кашель неотступно сопровождает воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Во время лечения гриппа или ОРВИ он, как правило, трансформируется во влажный, и пропадает, как только мокрота отойдет.

Продолжительный сухой кашель может быть вызван осложнением ОРВИ или развитием вторичной инфекции. Среди потенциально опасных болезней – трахеит, фарингит, бронхит и пневмония.

Помимо перечисленных заболеваний, на состояние дыхательных путей человека влияет окружающая обстановка и вредные привычки: сухой воздух в помещении, использование кондиционера, курение и неправильное питание.

Напомним, сухой кашель у ребенка может быть сигналом инфекционных и аллергических заболеваний

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