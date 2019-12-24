Цитрусовые являются известным источником витаминов, особенно в зимний период. Оказалось, что злоупотребление этими полезными продуктами может привести к опасным последствиям
«В зимнее время нужно более внимательно следить за содержанием витамина С, биофлавоноидов и других биологически активных веществ, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают кожу в холодную погоду, влияют на состояние суставов и прочее. Поэтому, хочу обратить ваше внимание на грейпфрут, который обладает массой полезных свойств», — с таких слов Светлана Фус начала свой рассказ о нюансах, связанных с этим цитрусом, передает Сlutch.
О чем не стоит забывать, регулярно употребляя грейпфрут:
Собираясь вводить в свой рацион питания этот, безусловно полезный фрукт, следует помнить о том, что чрезмерное употребление грейпфрута может вызвать негативную реакцию желудочно-кишечного тракта.
Поскольку грейпфрут, как и все цитрусовые, не является местным продуктом, для переваривания экзотических фруктов в нашем организме бывает недостаточно ферментов. Поэтому, на этот фрукт может возникать аллергия.
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При исследовании плодов были обнаружены вещества, затормаживающие или усиливающие действие некоторых лекарственных препаратов. Не стоит запивать таблетки грейпфрутовым соком или заедать грейпфрутом. Это искажает действие лекарств. А некоторых из них — очень сильно.
Важная информация для женщин
Грейпфрут содержит флавоноиды нарингин и нарингенин, фурокумарин бергаптен, влияющие на обмен эстрогенов. При высоком содержании этих флавоноидов нарушается обмен эстрогенов, а это может привести к женской онкологии, возникновении новообразований молочной железы. Поэтому употребляйте фрукт в небольшом количестве. Это в первую очередь касается женщин в постменопаузе.
Установлено также, что нарингин имеет желчегонный эффект, улучшает процессы пищеварения и процесс расщепления жиров.
Добавляй грейпфрут в свой рацион, но помни, что только сбалансированное питание и спорт творят чудеса.
Ранее мы сообщали, что эксперты определили ряд продуктов, которые помогут сохранить нервную систему крепкой, в психику – здоровой. Новозеландские ученые из Университета Отаго проведи исследование, в ходе которого назвали десять продуктов, которые потребляли люди с высоким уровнем психического благополучия.
В перечень вошли свежие ягоды, огурцы, киви, морковь, бананы, яблоки, цитрусовые, листовая зелень темного цвета, грейпфрут и салат.
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