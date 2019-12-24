Цитрусовые являются известным источником витаминов, особенно в зимний период. Оказалось, что злоупотребление этими полезными продуктами может привести к опасным последствиям

«В зимнее время нужно более внимательно следить за содержанием витамина С, биофлавоноидов и других биологически активных веществ, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают кожу в холодную погоду, влияют на состояние суставов и прочее. Поэтому, хочу обратить ваше внимание на грейпфрут, который обладает массой полезных свойств», — с таких слов Светлана Фус начала свой рассказ о нюансах, связанных с этим цитрусом, передает Сlutch.

О чем не стоит забывать, регулярно употребляя грейпфрут:

Собираясь вводить в свой рацион питания этот, безусловно полезный фрукт, следует помнить о том, что чрезмерное употребление грейпфрута может вызвать негативную реакцию желудочно-кишечного тракта.

Поскольку грейпфрут, как и все цитрусовые, не является местным продуктом, для переваривания экзотических фруктов в нашем организме бывает недостаточно ферментов. Поэтому, на этот фрукт может возникать аллергия.

При исследовании плодов были обнаружены вещества, затормаживающие или усиливающие действие некоторых лекарственных препаратов. Не стоит запивать таблетки грейпфрутовым соком или заедать грейпфрутом. Это искажает действие лекарств. А некоторых из них — очень сильно.

Важная информация для женщин

Грейпфрут содержит флавоноиды нарингин и нарингенин, фурокумарин бергаптен, влияющие на обмен эстрогенов. При высоком содержании этих флавоноидов нарушается обмен эстрогенов, а это может привести к женской онкологии, возникновении новообразований молочной железы. Поэтому употребляйте фрукт в небольшом количестве. Это в первую очередь касается женщин в постменопаузе.

Установлено также, что нарингин имеет желчегонный эффект, улучшает процессы пищеварения и процесс расщепления жиров.

Добавляй грейпфрут в свой рацион, но помни, что только сбалансированное питание и спорт творят чудеса.

Ранее мы сообщали, что эксперты определили ряд продуктов, которые помогут сохранить нервную систему крепкой, в психику – здоровой. Новозеландские ученые из Университета Отаго проведи исследование, в ходе которого назвали десять продуктов, которые потребляли люди с высоким уровнем психического благополучия.

В перечень вошли свежие ягоды, огурцы, киви, морковь, бананы, яблоки, цитрусовые, листовая зелень темного цвета, грейпфрут и салат.

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