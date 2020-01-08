Большую часть информации о здоровье полости рта вы не услышите в кабинете стоматолога
Самые интересные факты о зубах приводит Сlutch.
Они уникальные
Их вполне можно сравнить с отпечатками пальцев человека. Так, зубную карту часто используют в опознании останков человека. Причем даже у однояйцевых близнецов будут разные зубы.
Нам доступно не все
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Мы не можем увидеть приблизительно третью часть зубов, так как она находится в деснах. Именно поэтому стоматологи делают акцент на поддержании здоровья десен: это настолько же важно, как и поддержание здоровья зубов.
Самые надежные
Известно, что зубная эмаль — это одна из самых прочных частей нашего организма, ведь ее главной задачей является защита оставшейся части зуба. Такую крепость зубам обеспечивает кальций и фосфор.
Нет ничего вечного
Несмотря на уникальную прочность эмали, она все равно может разрушиться из-за патологическим процессов, связанных с воздействием сахара и кислот. Особенно это касается газированных напитков: они вредят эмали, как ничто другое.
Зубы не желтеют от кофе
Забудь о существовании кофейных пятен на зубах. Желтые зубы говорят о том, что они больны: это не более, чем разрушенная эмаль, которая из белого стала желтой.
Круче, чем кости
Слой, который находится сразу за эмалью — прочнее, чем кости, и называется дентин. Он создан из небольших канальцев и проходов, которые передают нервные сигналы и питательные вещества через зубы. Существует целых три разновидности дентина, но если эмаль статична, то дентин растет и меняется в течение всей жизни.
Бактериальная пленка
Наши зубы покрывает особая пленка из бактерий, которая в течении жизни постоянно растет. Если не чистить зубы, регулярно удаляя ее, то вскоре она спровоцирует разрушение зубов.
Очень грязное место
В этой же пленке из бактерий проживает от 200 до 300 различных видов микроорганизмов. Однако, опаснее всего Streptococcus mutans, которые превращают сахар и другие углеводы в кислоты, разъедающие наши зубы.
Напомним, как правильно чистить зубы, полезные советы.
Как сообщала Politeka, ученые назвали органы, которые не нужны человеку.
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