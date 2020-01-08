Большую часть информации о здоровье полости рта вы не услышите в кабинете стоматолога

Самые интересные факты о зубах приводит Сlutch.

Они уникальные

Их вполне можно сравнить с отпечатками пальцев человека. Так, зубную карту часто используют в опознании останков человека. Причем даже у однояйцевых близнецов будут разные зубы.

Нам доступно не все

Мы не можем увидеть приблизительно третью часть зубов, так как она находится в деснах. Именно поэтому стоматологи делают акцент на поддержании здоровья десен: это настолько же важно, как и поддержание здоровья зубов.

Самые надежные

Известно, что зубная эмаль — это одна из самых прочных частей нашего организма, ведь ее главной задачей является защита оставшейся части зуба. Такую крепость зубам обеспечивает кальций и фосфор.

Нет ничего вечного

Несмотря на уникальную прочность эмали, она все равно может разрушиться из-за патологическим процессов, связанных с воздействием сахара и кислот. Особенно это касается газированных напитков: они вредят эмали, как ничто другое.

Зубы не желтеют от кофе

Забудь о существовании кофейных пятен на зубах. Желтые зубы говорят о том, что они больны: это не более, чем разрушенная эмаль, которая из белого стала желтой.

Круче, чем кости

Слой, который находится сразу за эмалью — прочнее, чем кости, и называется дентин. Он создан из небольших канальцев и проходов, которые передают нервные сигналы и питательные вещества через зубы. Существует целых три разновидности дентина, но если эмаль статична, то дентин растет и меняется в течение всей жизни.

Бактериальная пленка

Наши зубы покрывает особая пленка из бактерий, которая в течении жизни постоянно растет. Если не чистить зубы, регулярно удаляя ее, то вскоре она спровоцирует разрушение зубов.

Очень грязное место

В этой же пленке из бактерий проживает от 200 до 300 различных видов микроорганизмов. Однако, опаснее всего Streptococcus mutans, которые превращают сахар и другие углеводы в кислоты, разъедающие наши зубы.

Напомним, как правильно чистить зубы, полезные советы.

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