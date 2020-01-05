Колебания температуры и незнание правил безопасности может привести к трагедии в семье

Зимняя пора в разгаре, а значит, есть возможность заниматься такими зимними видами досуга, которые непосредственно связаны с водоемами: рыбалка, катание на коньках, купание в проруби.

Следует быть достаточно осторожными с замерзшими водоемами, чтобы избежать трагических случаев, которые, к сожалению, постоянно случаются, особенно вблизи рек и озер.

Поэтому в связи с тем, что среднесуточная температура за последние несколько дней значительно повысилась, а значит, лед может нести опасность, напоминаем правила поведения на замерзших водоемах:

— Безопасным считается лед: для одного пешехода — лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; для оборудования катка — не менее 10-12 см (массовое катание — 25 см); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 сантиметров.

— Выходя на замерзший водоем, возьмите с собой палку, чтобы проверять прочность льда. Ни в коем разу не проверяйте его ударом ноги. Первые шаги надо делать, не отрывая подошвы от поверхности льда. Заранее рассмотрите, нет вокруг подозрительных мест: лед может быть хрупким (тонким) у стока воды, вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед. Обходите участки, покрытые толстым слоем снега. Значительно тоньше лед в местах быстрого течения и там, где водоем впадает в другую, большую.

— Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей. Когда вы идете группой, расстояние между пешеходами не сокращает меньше, чем на 5 м. Если лед начал трещать, немедленно возвращайтесь: не бегите, а отходите медленно, не отрывая ступни от льда. Катайтесь на коньках только в проверенных и оборудованных местах.

— Рыбаки должны знать, что: нельзя пробивать рядом друг от друга много лунок. Необходимо избегать расположения большими группами на одном месте. Опасно рыбачить на переправах, вблизи промоин и слишком далеко от берега. Рыболов должен всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 м, а также доску или большую ветку.

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