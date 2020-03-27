Эти упражнения обязательно надо добавить к тренировкам в зале выполнять дома, потому что они быстро сжигают жир

Чтобы держать свою фигуру в тонусе, достаточно уделять несколько минут в день физической нагрузкой. Вот несколько эффективных упражнений, повторяя ежедневно, можно добиться прекрасных результатов.

Подъем по лестнице

Если прекратить пользоваться лифтом, то вы уже получите очень хорошую упражнение, которое отлично сжигает лишние калории. Поднимайтесь, переступая через одну ступеньку каждый раз, когда нужно преодолеть несколько этажей. Так вы преодолеваете нужную вам расстояние и делаете физические упражнения одновременно.

Приседания

Десядок приседаний в день поможет убрать лишние сантиметры на бедрах и голенях. Встаньте прямо, руки вытяните вперед. Спину держите выгнутой. Отставьте бедра назад так, будто вы пытаетесь сесть на стул и согните ноги в коленях. Присядьте вниз, так низко, насколько это возможно, не отрывая пятки от пола.

Выпады

Выпады – это одно из лучших упражнений для красивых и стройных ног. Просто выставьте одну ногу вперед, одновременно согнув обе ноги в коленях так, чтобы та нога, которая осталась позади, была почти параллельной полу. Затем вернитесь в исходную позицию и повторите с другой ногой.

Планка

Уникальное упражнение без всякого движения. Планка отлично помогает сжечь лишний жир. Дело в том, что во время стабилизации вашего тела в одной позиции задействуется множество различных мышц, что способствует похудению. Просто примите упор лежа, как во время обычных отжиманий или согнув руки в локтях, и старайтесь продержаться в такой позиции как можно дольше.

Отжимания

После планки уже можно выполнить и отжимания. Правда, для такого упражнения необходима хотя бы минимальная физическая подготовка. Классические отжимания — это одно из лучших физических упражнений в домашних условиях, которое развивает грудь, плечи, трицепс, брюшной пресс, мышцы поясницы и ягодиц. Почему отжимания помогают похудеть? Как мы уже отметили, из-за того, что работать начинают чуть ли не все мышцы тела. Для этого им нужен кислород, соответственно, ускоряется метаболизм, и процесс похудения становится более эффективным.

Нагадаємо про схуднення силою думки: як це зробити

Як повідомляла Politeka, названо продукти, що роблять тренування ефективніше: основа для красивого тіла

Також Politeka писала, як правильно відновитися після тренування: прості поради

Источник: 1+1