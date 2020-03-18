Ученые обнаружили, что социальные сети не только негативно влияют на людей — есть в этом и положительная сторона для здоровья

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram, связали с мотивацией для занятий спортом. Попадая под влияние своего круга общения, люди подстраиваются под его поведение.

Университет Западного Онтарио в ходе исследования выяснил, что социальные сети сказываются на мотивации к занятиям спортом как положительным, так и отрицательным образом.

Аудиторию Facebook, по статистике, в 23 процентах составляют студенты, 32 процента из которых тратят более 4:00 на общение в интернете. Это обоснованно тем, что людям необходимы тесные социальные связи, влияющие на их благополучие и поведение. Для опроса и участия в фокус-группе университет Онтарио пригласили студентов количеством 24 и 19 человек.

Последние поделились своим отношением к Facebook и изучили, как сайт связан с мотивацией заниматься физическими упражнениями. Когда пользователь наблюдает за людьми, которые занимаются спортом в своей ленте, вероятно, что он почувствует мощную мотивацию делать то же самое, чтобы получить положительный отзыв. С другой стороны, в комментариях человек может прочитать критику в свою сторону, или провести сравнение с другими людьми не в свою пользу.

Ученые планируют повлиять на пониженную физическую активность студентов с помощью соцсетей и нивелировать негативные эффекты последних.

Отметим, ранее психотерапевт, психоаналитик Ксения Черник объяснила, почему нас так раздражают идеальные картинки из жизни некоторых людей в соцсетях. Она отмечает, что психологически зрелые, занятые своей жизнью люди не имеют проблем с идеальными картинками, с красивой жизни других людей.

«Но если человек в себе неуверенный, если она плохо разбирается в своих чувствах и желаниях, если она незрелая, тогда видя красивую жизнь других, она очень легко может стать подавленным, раздражительным и даже агрессивным. Таким людям чувство зависти очень сложно трансформировать в работе над собой и в мотивацию «, — объясняет врач.

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