Ученые нашли неожиданный способ лечения опасной травмы

Старая парадигма лечения сотрясения мозга тишиной и покоем изжила себя. Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Буффало предложили в качестве реабилитации беговую дорожку.

Исследователи наблюдали за 103 участниками в возрасте от 13 до 18 лет в острой фазе после сотрясения мозга (не более 10 дней после травмы). Пациентам была предложена аэробная нагрузка в виде хождения по беговой дорожке с увеличением угла подъема. Первоначальной целью было достижение субсимптомной пороговой нагрузки, то есть такой нагрузки, которая не увеличивает симптомы.

Специалисты фиксировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), соответствующую субсимптомной пороговой нагрузке. Далее участникам предлагали небольшой комплекс аэробных упражнений (20 минут в день на беговой дорожке, велотренажере, либо просто энергичные прогулки). Затем подростков отправляли домой с кардиомонитором для отслеживания ЧСС и строго наказывали выполнять спортивный комплекс, при этом не допуская, чтобы ЧСС поднималась выше определенных значений (80 % от максимальной индивидуальной нагрузки, не усугубляющей симптомы).

Другой контрольной группе подростков с сотрясением предложили в качестве реабилитации упражнения на растяжку. На всякий случай им тоже выдали кардиомониторы и объяснили, каким должен быть максимум ЧСС. Контактные виды спорта и командные игры были под запретом в обеих группах.

Пациенты, которые следовали программе аэробных упражнений, восстанавливались в среднем 13 дней, в то же время пациентам из контрольной группы, которые выполняли упражнения на растяжку, требовалось 17 дней. И в той и в другой группе были участники, которые выздоравливали более 4 недель, однако в группе с аэробными упражнениями таковых было меньше.

Только двум участникам из 52 (4 %) в группе аэробных упражнений потребовалось больше четырех недель, чтобы выздороветь по сравнению с семью из 51 (14 %) в группе растяжения. В то же время в научных кругах преобладает мнение, что от 15 до 25 % подростков, которые лечатся покоем, будут испытывать болезненные симптомы в течение четырех недель после травмы.

По словам ученых, новое исследование является самым убедительным доказательством того, что назначенная индивидуальная программа аэробных упражнений — наилучший вариант реабилитации для подростков с сотрясением мозга. Теперь исследователи собираются провести аналогичный эксперимент со взрослыми участниками.

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