По статистике курящие женщины втрое реже отказываются от курения, чем мужчины

Причиной этого является неэффективный способ лечения зависимости. Однако, ученые назвали эффективный способ, как женщинам бросить курить – им нужно меньше нервничать и покой.

Ни для кого не секрет, что курение очень вредно для здоровья. Эта привычка приводит к необратимым последствиям и смертельным заболеваниям. Многие люди зависимы от курения и прибегают к методам, чтобы избавиться от этой зависимости.

Американские ученые из Медицинского университета Южной Каролины США провели эксперимент, в ходе которого следили почти за двумя сотнями курильщиков.

Когда женщины нервничают они испытывают куда больше стресса чем мужчины. Потому у них чаще возникает желание сделать затяжку никотина.

Ученые пришли к выводу, что присущая женщинам нервозность может усиливать их тягу и привыкание к курению. Учитывая результаты исследований, женщина, находящаяся в стрессе, не сможет бросить курить. Для этого ей необходимо восстановить свой покой.

Зависимость от курения у прекрасной половины человечества определяется не желанием получить новую дозу никотина, а психоэмоциональным фактором.

«Самым распространенным предлагаемым способом бросить курить сегодня является никотинозаминна терапия – пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Если женщина подсела именно на никотин то это отличное решение. Однако для тех, у кого это способ привести себя в чувства, такое лечение будет не очень эффективно», – отметили исследователи.

Поэтому, для того чтобы избавиться от этой вредной привычки женщинам рекомендуют заниматься медитацией, общаться с психологом и проще смотреть на жизненные невзгоды. Электронная сигарета состоит из аккумулятора, датчика, который определяет давление воздуха, микросхемы, контейнера для жидкости и испарителя.

До этого врачи занялись изучением электронных сигарет и доказали их немалый вред. Как только любитель электронных сигарет делает вдох, микросхема запускает испаритель благодаря чему жидкость нагревается. В результате испарения жидкости образуется пар, который вдыхает курильщик.

В тоже время умеренная доза никотина помогает в борьбе с пагубной привычкой. Необходимо учитывать личную потребность в нем и внести соответствующие изменения.

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