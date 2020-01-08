В соцсетях распространилась информация о том, что в Украине используют пальмовое масло в производстве популярных среди украинцев продуктов

О том, что пальмовое масло используется в Украине при производстве молока, сообщил пользователь Алексей Шенгенский.

Давно доказано, что постоянное употребление пальмового масла может спровоцировать рак. И если Украина использует опасное вещество для изготовления продуктов употребления, то в Европе его добавляют лишь в технические лаки и масла.

Известно, что в Европе пальмовое масло также используют в производстве продуктов питания, однако, покупателя информируют об этом, а количество ядовитого вещества жестко регулируется.

Известно также, что пальмовое масло используется в Италии при изготовлении печенья. Популярность ядовитых сладостей обусловлена тем, что натуральное печенье обойдется покупателю в три раза дороже.

Как известно, в Европе нормой считается употреблять 2% трансжиров от всего их дневного объема, а состав продуктов честно указывается на этикетках. В Украине же масла в затвердевшем состоянии используют повсеместно для удешевления и длительного хранения продуктов, хотя трансжиры способствуют возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а жировая пленка в желудке мешает всасыванию витаминов и микроэлементов.

Диетологи настоятельно рекомендуют и детям, и взрослым полностью исключить из рациона продукты, содержащие пальмовое масло.

По мнению медиков, неправильное питание является одной из наиболее распространенных причин развития рака.

Снизить риски заболевания онкологией можно, если исключить из рациона продукты-провокаторы.

К продуктам, способствующим развитию рака, относятся белый сахар, алкоголь, копченые мясные и рыбные изделия, а также фастфуд, соль в большом количестве, дрожжевой хлеб и даже большой объем выпитого за день кофе.

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