Психологи признали любовную зависимость патологией и выяснили, как ее лечить

Как правило, любовная зависимость возникает тогда, когда личность не понимает своей жизни без другого человека и ставит своей целью искреннее служение ему или ей. То есть свои потребности не только не удовлетворяются в этом случае, но даже отодвигаются на второй, третий, десятый план.

Американские ученые рассказали о том, как справиться с любовными переживаниями, которые могут перетечь в психическое расстройство. По словам специалистов, на сегодняшний день чаще всего от любовной зависимости или патологической любви страдают молодые люди.

Так, почти 25% студентов колледжей признались в этом расстройстве, тогда как в среднем среди населения оно затрагивает лишь 3-10%. В настоящее время медики и ученые не пришли к единому мнению относительно того, что именно считать любовной зависимостью.

Некоторые считают, что ее симптомами являются перепады настроения. Другие специалисты считают, что любовная зависимость выражается в расстройствах обсессивно-компульсивного спектра. Так, люди, страдающие от этого недуга, имеют неадаптивное поведение, чрезмерно интересуются партнером и отказываются от всех интересов, не связанных с избранником.

Речь идет о патологической привязанности, ее необходимо отличать от других психических состояний, в том числе расстройств психики. Модель такого поведения, заявляют специалисты, не всегда заканчивается данным проявлениями. Она имеет форму внимания, причем в навязчивой форме. Это является результатом потери самоконтроля. Психологи указывают на импульсивный характер человека и осознанный поиск им вознаграждений.

Пока любовную зависимость не лечат лекарственными препаратами. Психосоциальное вмешательство помогает в данном сегменте. Специалисты указывают на когнитивно-поведенческую терапию, она в ходе наблюдений показала положительные результаты.

Но если же патологическую любовь воспринимать, как наркотическую или алкогольную зависимость, то фармокология может оказать очень важное влияние на ходу любовной зависимости и развития устойчивой самооценки.

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