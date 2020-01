View this post on Instagram

Жалуется молодой человек, что очень хочется ему почитать перед сном, а мама ругается. Причем мама сама читает, а ему не даёт. ⠀ Сказать по правде, мне так сложно принять в вашей дискуссии с мамой чью-то сторону. ⠀ С одной стороны, я понимаю вашу маму, которая, когда видит вас поздним вечером с книгой в руках, прекрасно знает, какие у нее будут страшные проблемы утром, когда вы не захотите вставать, проснетесь в плохом настроении, будете куда-то опаздывать, нормально не поедите. И мне конечно хочется сказать: «Слушайте маму. Отложите книжку. Мама права». Но если с вами не будет проблем, тогда правы вы. ⠀ Тем не менее, я должен признаться, что я в последнее время так редко вижу читающих детей. А когда мне пишут дети, что им мешают читать, а им так хочется, то я готов обнять, расцеловать этих детей и разрешить им читать в любое время дня и ночи. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #чтение #дети #воспитание #редкость