Доктор Комаровский рассказал, что бывает, когда ребенок читает перед сном

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский регулярно получает письма от родителей с вопросами о здоровье и воспитании детей. Но иногда эти письма присылают и сами дети. Этим трогательным моментом Комаровский поделился на своей странице в Instagram.

Доктору написал подросток, который жалуется, что очень хочется ему почитать перед сном, а мама ругается. Причем мама сама читает, а ему не даёт.



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«Сказать по правде, мне так сложно принять в вашей дискуссии с мамой чью-то сторону. С одной стороны, я понимаю вашу маму, которая, когда видит вас поздним вечером с книгой в руках, прекрасно знает, какие у нее будут страшные проблемы утром, когда вы не захотите вставать, проснетесь в плохом настроении, будете куда-то опаздывать, нормально не поедите. И мне конечно хочется сказать: «Слушайте маму. Отложите книжку. Мама права». Но если с вами не будет проблем, тогда правы вы», — отвечает Комаровский.

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«Тем не менее, я должен признаться, что я в последнее время так редко вижу читающих детей. А когда мне пишут дети, что им мешают читать, а им так хочется, то я готов обнять, расцеловать этих детей и разрешить им читать в любое время дня и ночи», — добавил Комаровский.

Отметим, ранее Евгений Комаровский указал основной аспект воспитания детей, который повлияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. Знаменитый педиатр Евгений Комаровский обратил внимание родителей на один из основных принципов воспитания.

Речь пошла о закономерном и последовательном поведении самих родителей.

Главным требование к самим родителям во время воспитания своего ребенка это не стать жертвами манипуляция своего отпрыска. Именно данные конфликты с детьми и становятся самыми неприятными.

Доктор Комаровский настоятельно рекомендует быть последовательными в своих действиях. И если уже папа или мама сказали «Нет!», заявленному запрету нужно следовать до конца, как бы сложно это не было. Исходя из такого правила, Доктор Комаровский подчеркивает, что слово «Нет!» должно произноситься в самых редких случаях, тогда когда уже никак не обойтись без него.

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