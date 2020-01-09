Пониженный гемоглобин в крови приводит к опасной анемии, поэтому нужно знать, как его повысить, чтоб избежать серьезных проблем со здоровьем

Существуют четыре проверенных способа как повысить гемоглобин. Низкий уровень гемоглобина ведет к нарушению работы различных органов и систем, когда появляется кислородное голодание. Низкий уровень гемоглобина — это начинающееся малокровие (анемия).

Повысить уровень гемоглобина помогут следующие советы:

1. Употребление продуктов питания, содержащих железо. Это могут быть продукты животного происхождения (всасывается в желудочно-кишечный тракт в размере 25-30%,): мясо, яйца, рыба, сало и продукты питания растительного происхождения (всасывается всего 5-10%): крупы, бобовые, зелень, фрукты, ягоды, черный хлеб.). Для профилактики анемии медики рекомендуют регулярно употреблять сухофрукты, овсяную и гречневую крупы, шиповник, яблоки, зелень, черный хлеб, свежевыжатые соки.

2. Побольше витамина С. Витамин С способствует усвоению железа организмом. Именно поэтому стоит есть как можно больше продуктов, богатых витамином С. А это, как давно известно: цитрусовые, сладкий болгарский перец, шиповник, зелень, киви, квашеная капуста.

3. Избегайте некоторых продуктов. Имеется ряд продуктов, которые имеют обратный эффект – они заметно ухудшают процесс усвоения железа в организме. Это: шоколад, натуральный кофе, сыр, сгущенное молоке, пшеничная мука. Эти продукты нужно свести к минимуму в своем меню или полностью исключить из рациона.

4. Принимайте фитопрепараты. В качестве еще одного варианта повышения уровня гемоглобина может быть рекомендовано употребление различных натуральных фитокомлексов.

Отметим, ранее мы писали, что одним из последствий нехватки железа в крови является кислородное голодание клеток головного мозга. У многих это выливается в повышенную утомляемость, рассеянность и плохую память. Как исправить положение вещей, рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

«Проявлением дефицита железа является анемия (малокровие) – самое распространенное заболевание крови. А большинство из тех, кто этим страдает — женщины и дети. Этот элемент в первую очередь помогает поддерживать в норме гемоглобин и количество эритроцитов. При низком уровне гемоглобина мы страдаем от кислородного голодания, так как процесс насыщения тканей кислородом проходит очень вяло», – объясняет диетолог.

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