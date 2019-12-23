Шведские ученые вычислили один из признаков скорой преждевременной смерти

Ученые в течение нескольких лет измеряли частоту пульса у представителей мужского пола.

Специалисты пришли к мнению, что частота сердечных сокращений выше 75 ударов в минуту, когда мужчина находится в состоянии покоя, может грозить ему преждевременной смертью.

В исследовании участвовали 798 мужчин, которые родились в 1943 году в Швеции в городе Гетеборг. Заполняя анкету, каждый из них указывал образ жизни, который ведет, уровень стресса и историю сердечно-сосудистых заболеваний его семьи.

Добровольцы также должны были пройти медицинскую проверку, в результате которой их распределили на четыре группы по частоте сердечных сокращений: 55 ударов в минуту и меньше, 55-65, 65-75 и выше 75 ударов в минуту.

В ходе эксперимента было выведено, что многие мужчины, у которых пульс был выше 55, курили, а также были малоактивны и чаще подвергались стрессу. При этом в группе с пульсом выше 75 в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин, чем в группе с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.

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Усталость. Упадок сил — ранний признак, которую врачи относят к одному из основных не очевидных предвестников сердечного приступа у женщин. В мужского пола этот симптом проявляется редко.

Расстройство пищеварения.

Нарушение сна.

Удушье. Учащенное дыхание — симптом, который беспокоит людей независимо от пола в течение одного или нескольких месяцев до сердечного приступа.

Редеют волосы. Усиленное выпадение волос ученые также относят к симптомам сердечного приступа.

Нарушенное сердцебиение. Симптом характерен больше для мужчин, а у женщин часто сопровождается чувством паники, тревоги. Возникает внезапно и проявляется по-разному.

Повышенная потливость.

Боль в груди, теле. Боль в груди по характеру и интенсивности сильно отличается у мужчин и женщин. Так, среди представителей мужского пола этот симптом встречается часто и относится к основным ранних признаков сердечного приступа. У женщин боли в груди проявляется только в 30% случаев.

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